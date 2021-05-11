На Алтае почти вдвое выросло производство биологически активных добавок

Краевое правительство сообщает, что пищевая, перерабатывающая, фармацевтическая и биотехнологическая промышленность показывают с начала нынешнего года наибольший рост. По данным статистики, в I квартале 2021 года индекс промышленного производства составил 110 процентов.

Фото: canva.com

Значительно (в 12 раз!) выросло производство мясных консервов. Отмечается рост производства мяса и субпродуктов домашней птицы, молока и молочных продуктов, сыра, крупы, кондитерских изделий.

Примечательно, что в условиях пандемии алтайские предприятия вдвое увеличили выпуск биологически активных добавок к пище, которых в Алтайском крае произвели с начала года более 800 тонн.