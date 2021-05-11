Регистрацию на форум «Алтай. Территория развития» продлили до 15 мая

Форум пройдет с 30 мая по 5 июня 2021 года в парк-отеле «Ая» в Алтайском районе.

Участников ждут 10 образовательных площадок форума:

«Добро, бро»,

«СтудАктив»,

«МедиаДвиж»,

«СО-общество»,

«Дружба народов»,

«Время науки»,

«Мой бизнес»,

«Агропрорыв»,

«Муниципальный локомотив»,

«Я — профи».

В качестве экспертов выступят представители органов государственной власти, бизнеса, науки, социальной сферы России и ближнего зарубежья.

Для участников также подготовили skills-сессию «Самореализация 2.0» от мастерской управления «Сенеж» — обособленного образовательного подразделения автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». Ее посвятят четырем навыкам: ресурсному состоянию, аутентичному лидерству, экологичности и управлению возможностями. Специалисты мастерской управления помогут диагностировать и развить эти навыки для успешной карьеры.

Также в рамках форума пройдет грантовый конкурс. Представить свои проекты смогут все участники форума. Молодые люди получат консультации, поддержку экспертов и смогут стать обладателями грантов на сумму до 1,5 миллиона рублей, пишет пресс-служба Алтайского края.

Пройти регистрацию на форум «Алтай. Территория развития — 2021» можно в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».