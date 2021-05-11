Ритм-н-блюзовый музыкант выступит в Барнауле

12 мая гитарист Вадим Иващенко представит программу BLUES, JAZZ. ROCK’N’ROLL на сцене краевой филармонии.

Фото: группа во “ВКонтакте” Вадим Иващенко & the Boneshakers

Вадим Иващенко родился в Ростове-на-Дону и со своей популярной в городе группой THE PRIDE считался одним из лучших ростовских ритм-н-блюзовых музыкантов. После переезда в Москву в 2001 году, Иващенко — активный участник московской блюзовой и рок-н-ролльной сцены. Он успешно сотрудничает со многими известными музыкантами, среди которых Михаил Мишурис, Михаил «Петрович» Соколов, Михаил Владимиров, «Мистер Твистер», Доктор Аграновский, Леван Ломидзе, Дмитрий Казанцев, Денис Мажуков и другие. Неоднократно играл джемы с известными американскими и европейскими блюзменами — такими как Дюк Робиллард, Лейзи Лестер, Кит Данн, Джеймс Уиллер, Джон Праймер и многими другими.

По мнению музыкальный критиков, Вадим Иващенко —один из самых ярких и интересных российских гитаристов. Импровизируя свободно и разнообразно, он демонстрирует в своих соло знание наследия самых разных блюзовых столпов электрогитары — от Би Би и Фреди Кингов до Кларенса «Гейтмаута» Брауна и Стиви Рея Воэна. Превосходно обращается со слайдом, вызывая в памяти великих Элмора Джеймса и «Хаунтдога» Тэйлора. Наиболее комфортно Вадим чувствует себя в свинговой, джамп-блюзовой манере а-ля Тайни Краймз, Билл Дженнингс, Чарли Бэйти и Холливуд Фэтс.

В последнее время Вадим демонстрирует увлечение мастерами кантри-гитары, и теперь в его соло можно услышать скорострельные пассажи в духе Альберта Ли, твэнговые завывания Джеймса Бёртона, и даже фингерпикинг Чэта Эткинса и Мерла Тревиса. Кроме всего прочего, Вадим — превосходный шоумен. В его арсенале — масса трюков, таких, например, как заставляющая зал реветь перепалка супружеской парочки, озвученная в лицах посредством гитары в лучших традициях Алберта Коллинза.

В настоящее время Вадим постоянно выступает в московских блюзовых и джазовых клубах со своей группой THE BONESHAKERS. В Барнауле вместе с Вадимом Иващенко на сцену выйдут Евгений Коллини (бас)Дмитрий Швецов (ударные), Алексей Пыстин (клавиши). Музыканты исполнят хиты зажигательного ритм-энд-блюза и рок-н-ролла 50х-60х, а также композиции этого времени, которые для многих станут открытием.

Вадим Иващенко & Тhe Boneshakers удивят искушенную публику соблюдением лучших блюзовых традиций, затеят рок-н-рольную вечеринку для самых зажигательных и смогут прогнать городскую суету фоновым инструментальным фанком.

Начало концерта 19.00. Возрастное ограничение 12+.