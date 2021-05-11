Театр песни «Фа-Соль» раскроет «Формулу успеха»

Программу с таким названием, посвященную 25-летию коллектива, представят 12 мая на сцене концертного зала «Сибирь».

Фото: ВКонтакте

Студия «Фа-Соль», ставшая с возрастом театром песни, появилась в Барнауле в сентябре 1996 года. Обучение детей с четырех лет здесь ведут в эстрадно-джазовом направлении по вокалу, хореографии и актерскому мастерству. За 25 лет коллектив выпустил несколько поколений ярких артистов, многие из тех, кто пришел сюда детьми, уже водят в «Фа-Соль» заниматься своих собственных детей. И в этой преемственности – секрет успеха и долголетия театра-песни.

Коллектив театра – постоянный участник всех городских праздников, многократный лауреат международных и всероссийских конкурсов. Это единственный коллектив в Алтайском крае, который создает детские мюзиклы. Стартом такой деятельности стал мюзикл «Стиляги нашего двора» в 2011 году. После этого выпустили мюзиклы «Маленький рок-н-ролл нашей большой жизни», «Куда уходит детство», «100 друзей» и «Вне зоны доступа».

г. Барнаул, пр. Ленина, 7.

Начало в 18.00.

Возрастное ограничение 0+.