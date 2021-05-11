В Шишковке представят программу к 130-летию Михаила Булгакова

17 мая публику ждёт интересная лекция от филологов, уникальные иллюстрации к культовому роману и постановка от Литературного театра.

Фото: ииллюстрация Ксении Паршиной

О биографии и творчестве Михаила Булгакова расскажут доктор филологических наук Елена Худенко и доктор филологических наук, профессор Александр Куляпин. Михаил Булгаков – писатель, драматург, актёр и режиссер театра. Написал множество произведений, самыми знаменитыми среди которых стали «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита». Он прожил всего 48 лет, и два десятка из них в литературе. Его пьесы сначала ставились в театрах, а потом запрещались к постановке. Он называл себя «затравленный волк», потому что из трехсот откликов на его творчество только три было положительными. Он и сам был очень беспощадным к себе, судил себя и свою деятельность очень строго. Часто называл себя «мистическим» писателем, потому что его рукописи и дневники иногда терялись, но каким-то чудесным образом возвращались обратно. Самый известный роман «Мастер и Маргарита» был впервые опубликован спустя лишь почти тридцать лет после смерти писателя и стал культовым для нескольких поколений советских читателей.

Также художник-иллюстратор Ксения Паршина познакомит всех со своим видением романа «Мастер и Маргарита» и представит совершенно новых иллюстраций к великому произведению. Завершится программа выступлением Литературного театра библиотеки. Артисты подготовили инсценировку рассказа Михаила Булгакова «Был месяц май».

г. Барнаул, ул. Молодежная, 5.

Начало в 18.00. Возрастное ограничение 18+.