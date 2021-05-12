Барнаульцы смогут бесплатно посмотреть фильмы

Открытый показ военных фильмов состоится в барнаульском парке «Изумрудный».

Фото: pixabay.com

В пятницу, 14 мая 2021 года, в рамках акции «Лес Победы» пройдёт открытый показ фильмов военных лет. В парке «Изумрудный» (проспект Комсомольский, 128) в Барнауле покажут киноленты «В бой идут одни «старики», «Аты-баты, шли солдаты…», «Бессмертный гарнизон», «Судьба человека» и «Летят журавли». Зрителям расскажут об истории их создания. В парке обустроят фотозону. Также организаторы показа подготовили конкурсы и викторины.

Показ военных фильмов продлится с 10:00 до 19:40, передаёт пресс-служба региона.

Справка: акция «Лес Победы» ежегодно проходит в городах и селах, где представлены предприятия холдинга «Алтайлес». За эти годы более чем в 30 административных районах появились победные леса, парки, скверы, аллеи.