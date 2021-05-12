Два барнаульских футболиста вызваны в сборную для подготовки к чемпионату Европы

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, кто войдет в расширенный состав национальной команды для подготовки к Евро-2020 (турнир из-за пандемии перенесен на 2021 год, но сохранил прежнее название). В числе 30 вызванных игроков – воспитанники барнаульского футбола, нападающий «Спартака» Александр Соболев и вратарь «Рубина» Юрий Дюпин.

Юрий Дюпин и Александр Соболев на барнаульском турнире по киберфутболу. Фото Ярослава Махначёва.

На счету Соболева уже пять матчей и два гола за сборную. Дюпин впервые получил вызов в национальную команду в марте, но на поле не выходил.

В окончательную заявку Евро-2020 попадут 26 футболистов. На сбор вызвано всего три нападающих, включая Александра Соболева, так что он практически стопроцентно войдет в итоговый список, если не случится форс-мажоров. Вратарей же вызвано четверо, на Евро поедут трое, так что Дюпину предстоит доказать свое право выступить на турнире.

Потенциально в заявке могли оказаться еще двое барнаульских футболистов – полузащитник «Зенита» Александр Ерохин и защитник немецкого «Зандхаузена» Александр Жиров, которых Черчесов вызывал в сборную во время отборочных и товарищеских матчей, но на сей раз главный тренер решил обойтись без этих игроков.

Окончательная заявка на чемпионат Европы из 26 игроков станет известна после учебно-тренировочного сбора в Австрии, который пройдет с 22 по 31 мая. Подопечные Станислава Черчесова проведут два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал. Сборная России на групповом этапе турнира сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).