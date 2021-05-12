Двое взрослых и ребёнок погибли на пожаре в Алтайском крае

Пожар обнаружили слишком поздно, и сообщение о случившемся в противопожарную службу также поступило с большим опозданием.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Трагедия произошла сегодня, 12 мая 2021 года, в четвёртом часу утра в селе Красный Алтай Родинского района. Там горел частный жилой дом.

На момент прибытия спасателей на место происшествия крыша деревянного дома горела открытым огнем, кровля частично обрушилась. Три человека успели покинуть горящее строение.

В работе по ликвидации пожара вместе с профессиональными пожарными участвовала добровольная пожарная команда, первая прибывшая на место происшествия. Открытое горение ликвидировали за полтора часа. Под обрушившимися конструкциями обнаружили тела троих погибших, в том числе одного ребёнка.

Причина пожара устанавливается, ведётся дознание, пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю.