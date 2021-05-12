Эксперт рассказал, как побороть лень

Врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин утверждает, что лень — это недоверие человека к себе. Он рассказал, как побороть столь не полезную привычку, и какие установки лежат в ее основе.

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Чтобы избавиться от лени, медик посоветовал начать с отдыха. Он отметил, что это самый простой способ противостоять лени.

«Надо куда-нибудь уехать и дать себе возможность отдохнуть — это первое. Второе — можно обратиться за помощью к психиатру, который назначит медикаментозное лечение. Третий способ — подключить к ситуации психолога и вместе с ним разобраться в ситуации», — рассказал Евгений Фомин.

По его словам, лень может быть обусловлена, как банальной усталостью, так и серьезными ментальными искажениями. А это уже требует профессиональной помощи, передаёт «Российская Газета» со ссылкой на радио Sputnik.