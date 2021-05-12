Главное, чтобы костюмчик сидел: как барнаульский дизайнер одежды для животных одевает собак и кошек всей страны

Создатель зооателье и бренда «Софи» о том, какие они — собачьи моды сезона, о вкладе в ветеринарное дело и сотрудничестве с Wildberries.

Фото: из личного архива Софьи Бересневой

Про барнаульское зооателье «Софи» слышали многие. Его владелица Софья Береснева и её домашние питомцы — восточноевропейская овчарка Драгор, тойтерьер Туся и метис овчарки Сэм — стали настоящими местными звёздами. Но само дело, которым занимается Софья, не менее интересное. И мы решили расспросить дизайнера одежды для животных о тонкостях её работы.

— Софья, ассортимент моделей, которые шьют в вашем зооателье, очень широкий – от пыльников, дождевиков, зимних комбинезонов до попон, кофт и ботинок. Как вы придумываете свои модели?

– Ассортимент изделий подсказывают сами хозяева. У меня дома в наличии нет такого многообразия пород собак, мои питомцы короткошёрстные и, кроме Туси, привычные к уличному проживанию. А другие породы отличаются и экстерьером, и содержанием. Мне звонит человек и спрашивает, а можно ли сделать так и так. Я начинаю думать, что предложить и как сделать, смотря для чего нужна эта одежда — от клещей, комаров, чтобы животное не собирало пыль, репьи, чтобы было удобно, не жарко, не сковывало движения. Так родился пыльник — самая популярная одежда на лето. Очень удобно в нашем комарином краю обрабатывать ткань спреем, и собаку тогда не будет беспокоить гнус! Летние кепки так же появились, ведь и животным голову печёт!

— У вас есть линейка одежды, которую вы шьёте массово и которую можно купить в зоосалонах Барнаула и Заринска. Есть и эксклюзивные вещи, которые, несмотря на востребованность, в массовое производство не пускаете. Почему?

— Для массовой одежды — комбинезонов, дождевиков — есть разработанные мною лекала для разных пород. А вот для индивидуальных вещей — кофт, кепок, попон — таких лекал пока нет, их делаю только я, а руки у меня всего две! Поэтому и очередь! Попоны — это, можно сказать, нательное собачье белье, при их пошиве нужно учесть много нюансов. Всё должно быть тютелька в тюльку, чтобы собака чувствовала себя в ней комфортно.

Попоны, которые предлагают в магазинах и на сайтах, лишь смотрятся красиво, а я вижу, что собакам будет в них неудобно. Они не сидят, съезжают. Представьте, что вы надели объёмный свитер и встали на четвереньки. У вас сразу же задерётся подол, внизу отвиснет, длинные рукава будут мешать. Как в таком можно ходить?! Мне сейчас нужно всё додумать, собрать материалы, мерки и создать лекала для разных пород собак.

Сравните: такса и французский бульдог, джек-рассел и мопс — не может быть универсальной одежды для этих пород. Мои китайские коллеги пытаются совместить всё в одной модели. Люди заказывают их, а в результате одни огорчения. Я хочу сделать лекала и коллекции для разных пород отдельными линейками в трех размерах: S, M и L, чтобы владельцы могли легко подобрать то, что требуется их питомцу.

— Есть ли у вас в разработке новые модели?

— Да, в разработке много новых моделей, идей куча, но пока они не реализованы. Несколько видов кофт, боди-пижамок, кепки я хочу в массовое производство пустить, декоративную одежду для торжественных случаев.

— Как вы выбираете ткани для своих изделий? У вас каждый сезон модели одна краше другой. Ткани не хуже, чем у ведущих модных домов!

— Ткани — это моя боль! На то, из чего я шила 10 лет назад, я бы сейчас даже не посмотрела! Сегодня стало проще, есть возможность выбирать и работать с поставщиками напрямую. Самое главное —поиск. Изучая интернет, я нашла несколько магазинов в Красноярске, Московской и Ленинградской областях. У них и цены приятные, и качество хорошее. Самые лучшие застёжки-липучки нашла в Питере, мембранные ткани — в Красноярске, дюспо с пропиткой — в Московской области. С миру по нитке, как говорится! Я не исключаю, что через несколько лет мы будем сами ездить на заводы производителей ткани и выбирать образцы. В местных магазинах ткани выбираю на ощупь, тактильно, закрываю глаза и веду рукой. Так нашла софт, из которого шью пыльники. Лёгкая, мягкая, струящаяся ткань, не садится, не мнётся, ни линяет, в изделиях из него не жарко!

— Есть ли какие-либо тенденции в цветах и расцветках в нынешнем сезоне?

— К сожалению, выбираю из того, что есть, самые интересные принты и расцветки стараюсь находить. Провожу опросы среди заказчиков и подписчиков страницы зооателье, выясняю, нравится им ткань или нет. К юбилею полета Юрия Гагарина в ателье появилась курточная ткань Fitsystem — водонепроницаемая, водоотталкивающая и термокомфортная, как для космических скафандров. Из неё получились блестящие и красивые комбинезоны!

Специфика выбора тканей для собачьей одежды не такая, как для людей. Это практически спецодежда, она не для красоты, как многие думают, а выполняет защитную функцию — от холода, дождя, грязи и пыли, мошек и комаров, ультрафиолета и жары. Мы ограничены в ассортименте тканей. Не можем взять обычную курточную ткань в магазине и сшить из неё комбинезон. Ведь мы с вами не контактируем с землёй, у нас клиренс повыше! И по кустам мы не лазим. Моя задача — найти и предложить ткань, в которой и собаке будет комфортно, и которая не разлезется через пару месяцев эксплуатации.

— Вы раньше работали с мехом, у вас были шубки, шапки-ушанки. Почему отказались от этих изделий?

— Я люблю работать с мехом, люблю шить изысканные декоративные вещицы со стразами, бантиками. Но в этом году отказалась от меха, пришлось выбирать: сшить очередную шубку или ботинки для собак, у которых от реагентов лапы потрескались. Во мне проснулся нереализованный ветеринарный врач, и я поняла, что не могу тратить время на вещи для забавы. Стаффорды, шарпеи, бульдоги — нынешней зимой многие пострадали, и хозяева прибежали за ботинками. Так что я стараюсь помочь в первую очередь тем, кому больно, а не кому хочется быть красивым!

По этой же причине из ассортимента пока исключены меховые шапки-ушанки. Но я предлагаю альтернативу для защиты ушей собаки — удобные капюшоны. На их пошив нужно потратить всего 30 минут, а на шапку — целый день! Ведь головной убор должен держаться, а физиология головы у собак другая. Мы прямоходящие, голову не наклоняем, не пытаемся потереться о разные поверхности. Чтобы усадить кепку или шапку на голову собаки, требуется мягкая, удобная и комфортная фиксация, здесь тоже всё просчитывается до миллиметра. Поэтому и летние кепки у меня сейчас «на стопе», но я с ними не прощаюсь, планирую массовое производство, пока же не имею возможности.

— Ваше зооателье планирует сотрудничество с Wildberries. Для барнаульского мастера это прорыв!

— Да, появилось желание поделиться результатами своего труда с большим количеством людей. Хотя у меня индивидуальные заказчики по всей стране и по всему миру, но пришло осознание, что надо выходить за рамки, тем более что спрос есть. Я не думала, что маленькие производства могут зайти на эти площадки, а потом подсела на передачу «Школа лидера» и прочитала интервью с создательницей этой компании. Меня заинтересовал человек — учительница в декрете, с четырьмя детьми начала своё дело с 2004 года и входит в список «Форбс»! В интервью меня зацепила фраза: «Wildberries — компания огромная, но к нам могут присоединиться люди с оборотом в год не больше 200 тысяч». Я сижу и думаю: «Да это же я!» Изучила этот вопрос и поняла, что любой самозанятый человек может войти на эту площадку и стать её поставщиком. Сейчас мы в процессе отработки первого предложения для клиентов этой площадки. Хотим предложить кофты для кошек и собак из велсофта. Отсняли каталог, отшили небольшую партию в трёх размерах. Есть спрос и на комбинезоны, но кофты проще и дешевле в изготовлении, и с ними реже можно промахнуться в размере, чтобы не было возвратов.

— Когда желающие смогут купить кофточки от вашего зооателье на данной площадке?

— Планирую в этом году, в сезон осень-зима. Летом будем интенсивно работать, отшивать, пока спрос на одежду по индивидуальным меркам меньше. Как раз к осенним холодам, пока отопление не включили, обеспечим тёплыми удобными кофточками собак и кошек без подшёрстка! Надеюсь, получится, не будем загадывать!

Вторым этапом сотрудничества с Wildberries станут наши ботинки. Без пафоса и преувеличения скажу: нет конкурентов у меня с ботинками для питомцев. Я всё смотрела, ждала, когда кто-нибудь предложит хотя бы приблизительно похожее. Но таких ботинок, как у нас, на разные сезоны — летние, как кеды, на межсезонье и зимние с искусственным утеплителем, — никто до сих пор не сделал. Подошва, формованная силиконом, застёжка на липучке, кнопки, для крепления к комбинезону. Размерный ряд у этих изделий более универсален, чем у комбинезонов, и меньше шансов, что не подойдёт. Их и заказывают у нас со всей страны, и за границу отправляем. Так, в штате Юта бегает наш клиент. Из Австрии вот недавно пришёл видеопривет.

— Вы же ещё и с ветеринарными клиниками сотрудничаете?

— Да, это мой вклад в дело спасения животных как несостоявшегося ветеринара!

Знакомые ветеринары сами на меня вышли. После операций и травм животным нужны бандажи, усилители, укрепители, подвесы для задних лап при спинальных травмах и т. д. В ветеринарной ортопедии этого либо нет, либо цены просто космические — от двух до трех тысяч рублей. Я не отказываю, шью. Сейчас планирую начать массовое изготовление коленных фиксаторов, которые применяют после операций либо когда нельзя сделать операцию, а нужно ограничить подвижность сустава животного. Их делают из неопрена. По сути, там всего две строчки, и откуда такие цены на изделие — непонятно! Я в Питере нашла поставщика этого материала и буду запускать производство по ценам, доступным владельцам животных и ветеринарных клиник.

— Софья, многие до сих пор воспринимают одежду для собак как блажь владельцев, лишние траты. Что на это скажите?

— Для моих заказчиков это никогда не было блажью. Одежда, особенно комбинезоны-дождевики, — это удобство и, конечно, защита собак и имущества хозяев от грязи. Животное всегда чистое, не нужно мыть его полностью, нет запаха от мокрой шерсти. Именно поэтому всё больше владельцев крупных собак, а не только мелких декоративных заказывают защитную одежду для своих питомцев.

О затратах. Грамотное содержание животного, разумеется, не стоит дёшево. Хорошие корма, прививки, регулярное посещение ветеринара, дрессура — всё это требует вложений. Цены на свои изделия поднимать я не хочу и считаю, что на данный момент соотношение между ценой и качеством у одежды моего ателье в пользу качества! Хочу, чтобы любой человек, даже с небольшим доходом, мог приобрести одежду для любимого четвероногого друга.

О добре

Неравнодушный и радеющий за животных человек остаётся таким всегда. Показателен последний случай. Софья Береснева гуляла со своей овчаркой Драгором в парковой зоне возле и обратила внимание на машину, в которой громоздились коробки и сидели три собаки. Она решила, что хозяин хочет животных выбросить и разговорилась с ним. Оказалось, что мужчина и его питомцы остались без жилья и живут в машине. Устроиться на работу он не может, так как нельзя закрыть собак в автомобиле на весь день, а выбросить их — совесть не позволяет. Софья бросила клич на своей странице в «Инстаграм», не может ли кто помочь, вдруг кто знает о свободном дачном или сельском доме в пригороде, где человек со своими собаками мог бы пожить. В результате подписчики и неравнодушные единомышленники нашли горемыке и его любимцам временное пристанище, ветклиника «Альмавет» поделилась мешком корма для собак, кто-то денег перевёл, чтобы мужчина какое-то время смог продержаться, пока не встанет на ноги.

Немного надо, чтобы помочь человеку, не бросившему тех, кого приручил, несмотря на своё бедственное положение.