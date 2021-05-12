Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отмечает 50-летний юбилей

Нашим регионом Виктор Петрович руководит с 30 мая 2018 года.

Фото: пресс-служба Правительства Алтайского края

Виктор Томенко родился в 1971 году в Норильске. В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии», инженер-экономист. Работать начал на заводе аппаратчиком-гидрометаллурга 1-го разряда. Трудовой путь привел его к должности председателя правления Заполярного филиала «Норильского никеля».

В марте 2010 года из «Норникеля» Виктор Томенко перешел на государственную службу, став заместителем губернатора и зампредом правительства Красноярского края.

30 мая 2018 года указом президента РФ Владимира Путина назначен врио губернатора Алтайского края. 9 сентября 2018 одержал победу на губернаторских выборах.

Женат, есть дочь.

В СМИ нередко появляются сообщения о его спортивных увлечениях. Однако сам Виктор Петрович не раз признавался в своей особой любви к баскетболу.