Фонтан забил из-под земли в Барнауле

На территории города произошла коммунальная авария.

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Сегодня, 12 мая 2021 года, в Барнауле произошёл выход воды на улицу Малахова в районе больничного комплекса. Повреждение магистральной теплосети М-31 произошло в результате гидравлических испытаний на прочность и плотность.

По данным СГК, повреждение обнаружили в 13:43, а в 13:55 перекрыли подачу воды.

Сейчас аварийная бригада откачивает воду, которая вышла на поверхность, а после начнут ремонтные работы.

Отметим, что этой тепловой сети 24 года. Она введена в эксплуатацию в 1997 году. Диаметр трубопровода составляет 500 мм.