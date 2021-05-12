Первые сизоворонки прилетели в Алтайский край

Их заметили на территории региона 10 мая 2021 года.
Информацией о прилёте птиц поделился орнитолог Алексей Эбель в социальных сетях. По его словам, за три дня до появления первых сизоворонок в заказнике «Урочище Рублёво», где они обитают, разместили для них несколько искусственных гнездовий.
«А буквально недели через три попытаемся оценить численность гнездящихся у нас пар сизоворонок. Впервые за всю историю орнитологических наблюдений в крае — сейчас даже экспертно никто оценить не может, а вид теперь в Красной книге России. Беда у них общая для всех видов, которым для гнездования нужны крупные деревья (в дуплах которых она и гнездится) — таких деревьев практически нет», — рассказал Алексей.