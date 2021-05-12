Первые сизоворонки прилетели в Алтайский край

Их заметили на территории региона 10 мая 2021 года.

Фото: Анатолий Котлов

Информацией о прилёте птиц поделился орнитолог Алексей Эбель в социальных сетях. По его словам, за три дня до появления первых сизоворонок в заказнике «Урочище Рублёво», где они обитают, разместили для них несколько искусственных гнездовий.