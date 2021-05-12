В Барнауле почтили память жертв трагедии в Казани

Сегодня к Мемориалу Славы барнаульцы принесли цветы, мягкие игрушки и свечи. Трагедия, произошедшая 11 мая в Казани, не оставила равнодушными жителей нашего города.

Фото: Михаил Полубедов

12 мая объявлен днем траура в Татарстане. Во всех городах России организованы стихийные мемориалы в память о жертвах трагедии в Казани.

В Барнауле Общероссийская общественная акция памяти жертв трагедии в Казани организована при поддержке городского комитета по делам молодежи, Молодежного парламента, Краевого дворца молодежи.

Напомним, утром 11 мая 19-летний молодой человек открыл стрельбу в здании казанской гимназии №175 на улице Файзи. В результате трагедии погибли девять человек, большинство из них – дети. Еще более 20 пострадавших находятся в больнице. Преступник задержан.



