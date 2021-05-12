Вопросы развития Барнаула обсудил Вячеслав Франк с ведущими архитекторами города

Глава города встретился с руководителями Алтайской краевой Общественной организации Союза архитекторов Российской Федерации.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Они затронули тему Генерального плана Барнаула. Участники встречи согласились, что городской Генплан является фундаментальным и базовым документом, поэтому нужно больше уделять внимания содержанию и работе с прикладными документами, например, Правилами землепользования и застройки, документами по планировке территории; заниматься их своевременной актуализацией.

Относительно своевременности и важности общественного обсуждения градостроительных проектов участники также сошлись во мнении. При этом они отметили необходимость более тесного общения профессионального сообщества с представителями общественности, разъяснений нюансов и перспектив реализации архитектурных замыслов. Обсудили вопросы жилищного строительства в городе, благоустройства общественных пространств. Отдельно остановились на теме сохранения и реставрации архитектурно-культурных памятников, а также проблемах, связанных с развитием прилегающих к таким объектам территорий, пишет пресс-служба мэрии.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Рассуждая об архитектурной привлекательности Барнаула, Михаил Шмидт высказал предложение о необходимости создания на территории города некого объекта притяжения. По словам архитектора, город нуждается в современном символе, который мог бы стать предметом гордости его жителей и интереса гостей.