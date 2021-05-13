Барнаульцы увидят «Танцы народов мира»

Программу с таким названием представит ансамбль академического народного танца «Вдохновение» 16 мая 2021 года на сцене концертного зала «Сибирь».

Солист ансамбля — Михаил Георгиев, участник программы «Лучше всех» на Первом канале с танцем «Фламенко» в январе 2020 года.

Образцовый ансамбль академического народного танца «Вдохновение» является преемником Народного театра балета «Вдохновение», ранее существовавшего при клубе Барнаульского меланжевого комбината. Им более 30 лет руководила бабушка нынешнего художественного руководителя и главного балетмейстера Екатерины Силантьевой — Лия Самуиловна Силантьева. Солисты и артисты ансамбля — обладатели весомых творческих достижений. Коллектив является победителем чемпионата России по народным танцам 2018–2019 гг., неоднократным победителем различных танцевальных конкурсов и фестивалей — «Вдохновение осени», «Неваляшка», «Алтайские россыпи», «Солнечный бал», «Терпсихора» и других.

Артисты ансамбля работают в сопровождении Русского камерного оркестра, так что на сцене будет единство музыки и танца.

Танец фламенко у коллектива — один из самых любимых. Недаром же «Вдохновение» — неоднократный победитель международного фестиваля-конкурса фламенко La Plazuela de la Luna в Мадриде.

Человек так устроен, что нуждается в самовыражении. Одной из форм самоутверждения через творчество являются танцы. Любая народность имеет свою танцевальную культуру и особенности, формировавшиеся на протяжении всей её истории. По этим устоям можно судить и о самих носителях традиций. Горячие испанские ритмы передают пылкий характер жителей Испании. Кружения знаменитой тарантеллы свидетельствуют о безустанности итальянцев. Крутой нрав и непреклонность россиян прочно вошли в русские народные танцы. Там, где кровь разных национальностей смешивается, создаётся что-то невероятно красивое и завораживающее. Примером этого могут служить креольские танцы. Существуют огромное количество разных танцев: джанги, канкан, мазурка, румба и другие. Но именно национальные, фольклорные движения стали прародителями большинства классических бальных танцев. Танго, например, выросло из традиционного испанского танца. Существует также много танцев джазовой направленности (фокстрот, самба, ча-ча-ча), вышедших из старинной афроамериканской культуры.

В программе, которую ансамбль «Вдохновение» покажет зрителям, самые яркие и зажигательные танцы самых разных народов мира — испанский танец, фламенко, русский, индийский, арабский. Начало программы в 17:00. Возрастное ограничение 0+.