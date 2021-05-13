Барнаульские клумбы оформляют однолетними цветами

До конца мая 2021 года планируется высадить в грунт семена цветов-однолетников в клумбы общей площадью 650 кв. м.

Фото: «Вечерний Барнаул» / Татьяна Сухомлинова

В конце месяца в Барнауле начнут высаживать цветочную рассаду. Рабочим предстоит украсить территорию Индустриального района цветами белой, розовой, красной, фиолетовой, голубой петунии, агератума голубого, бархатцев, целозии гребенчатой, цинерарии, колеуса, бегонии и других — всего 23 631 корень рассады. Цветы появятся на 65 клумбах, в 159 вазонах.

Помимо этого подрядная организация ООО «Экостройсервис» будет ухаживать за кустарниками и живой изгородью, красить малые архитектурные формы, протравливать траву, собирать и утилизировать мусор с территорий зеленых зон.

В Ленинском районе в рамках муниципального контракта планируется засеять цветочными семенами 135 кв. метров земли. Рассадным способом цветы будут высажены на 37 клумбах, планируется посадка 25 942 корней. Это будут петунии, бархатцы, ценерария приморская, целозия метельчатая, лобулярия морская, амарант хвостатый, канна Крози, клещевина обыкновенная.

Посадку растений и уход за ними будет осуществлять подрядная организация ИП Чашкова.

Всего на территории Ленинского района в 2021 году планируется оформить 61 клумбу.

Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение г. Барнаула» также в мае будут оформлять городские клумбы, заменив луковичные цветы однолетними культурами. Первый цветник у Мемориала Славы разбили еще до 9 мая, передаёт пресс-служба мэрии.