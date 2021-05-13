Бывшего сотрудника «Алтайкрайэнерго» осудят за получение взяток

За полтора года он получил от новоалтайских предпринимателей больше 800 тысяч рублей.

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Установлено, что с 2019 по 2021 год обвиняемый, бывший сотрудник акционерного общества «СК Алтайкрайэнерго», получал взятки в виде денег различными частями за проведение формальных проверок приборов учёта электроэнергии, невыявление нарушений в сфере учёта электроэнергии и эксплуатации приборов, а также несоставление актов проверок о допущенных нарушениях.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объёме. На его имущество наложен арест на общую сумму более 2 миллионов 670 тысяч рублей. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.