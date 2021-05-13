Художественный музей расскажет «ARTБИОГРАФИЮ» Николая Мингалеева

14 мая состоится открытие выставки, посвящённой 70-летию художника.

Н.Н. Мингалеев. “Мечты”. 2020. Холст, акрил

Фото Художественный музей

Это первая персональная выставка художника в стенах Художественного музея. В экспозиции представлено 35 живописных и 10 графических произведений художника из собрания музея и мастерской автора.

В профессиональном сообществе Николай Мингалеев долгие годы был известен как дизайнер. Он успешно работал в области интерьерного, графического и компьютерного дизайна. В качестве графического дизайнера создал десятки каталогов, буклетов, листовок, плакатов, баннеров к различным выставкам и культурным мероприятиям краевого и российского уровня, таких как Шукшинские чтения, кинофестиваль “Калина Красная”, Дни культуры Алтайского края в Москве 2007, Дни культуры Алтайского края в Казахстане, 2004; а также, дизайн книг “Победа в произведениях художников Алтайского края” и “Космос лета”, посвященной творчеству Майи Ковешниковой..В соавторстве с сыном, художник является автором интерьеров широко известных и социально-значимых объектов в Алтайском крае: Аква Парк, ТРЦ “Арена”, яхт-клуб “Заречье”, целого ряда офисов, кафе, ресторанов и частных резиденций.

2015 год стал переломным в творческой судьбе художника, когда после долгого перерыва, он вновь обратился к живописи. Вот уже шесть лет он пробует свои силы в жанре портрета, пейзажа, натюрморта, и везде находит свои особенные ноты и стимулы для вдохновения. В доковидный период художник много путешествовал, посетив Францию, Канаду, США, Кубу, Панаму, Ямайку, Доминиканскую республику и многие другие страны. Каждую поездку художник использует как источник новых знаний, интересуясь культурой, традициями, историей, людьми, ведь каждая страна имеет свои особые краски, колорит, некий специфический флёр, характерный только для этого места, и который неизменно обогащает и палитру художника и дает ему сильные импульсы для творчества. Выставка продлится до 30 мая, по адресу: ул. М. Горького, 16.