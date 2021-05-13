Из Алтайского края экспортировали первую партию мороженого во Вьетнам

Общий вес груза составил 9,2 тонны.

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Экспорт мороженого из Алтайского края во Вьетнам проходил в мае 2021 года под контролем специалистов регионального Россельхознадзора.

Алтайское предприятие прошло ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Вьетнама. Это первая поставка в данную страну, ранее экспорт мороженого осуществлялся из Алтайского края только в Китай и Монголию.

Каждая партия товара перед отправкой проходит досмотр инспекторами управления Россельхознадзора. Проводится документарный и лабораторный контроль. По результатам оформляются экспортные ветеринарные сертификаты.