Рассказываем, как в Барнауле пройдёт «Ночь музеев – 2021»

«Ночь музеев – 2021» пройдёт в Барнауле 22 мая. В ежегодной акции примут участие 90 музеев Алтайского края, из них 33 — барнаульских.

Программа «Ночи музеев» стартует в историческом центре города.

Фото: Ярослав Махначёв

Торжественное открытие «Ночи музеев» состоится 22 мая 2021 года в 18:00 на пешеходной улице Мало-Тобольской, где представители различных барнаульских музеев начнут собирать группы посетителей и проводить пешеходные экскурсии по историческому центру города. Познавательные музейные программы продлятся с 19:00 и до самой ночи. Будьте внимательны: длительность программ в учреждениях разнится, самые поздние завершатся в 2:00.

Во время акции будут действовать санитарные ограничения. Так, в помещениях необходимо находиться в защитных масках, а на площадках на открытом воздухе — соблюдать социальную дистанцию. Во избежание скопления посетителей внутри музеев сотрудники будут регулировать численность входящих.

Например, среди участников акции 2021 года — музей истории дорог КГКУ «Алтайавтодор», музеи боевой славы на базе школы № 48 и гимназии № 42, историко-краеведческий музей «Поиск» школы № 118, музей «Дом русских традиций» Центра эстетического воспитания «Песнохорки» и другие. Для посещения в этот вечер доступны девять музеев, расположенных в школах Барнаула.

Традиционно обширные программы готовят краеведческий и художественный музеи, музей «Город», «Горная аптека», выставочный центр Алтайского территориального управления Западно-Сибирской железной дороги, музеи в классическом, техническом, педагогическом и медицинском университетах. В одном только ГМИЛИКА за время акции проведут 53 интерактивных программы, 3 выставки, 10 мастер-классов, 5 квестов и викторин.

Четыре площадки на территории Барнаула впервые откроют свои двери для гостей «Ночи музеев». Музей истории образования имени П. П. Костенкова АлтГПУ сделает акцент на теме 60-летия полёта в космос. В музее анатомии животных АГАУ покажут коллекцию мумий и расскажут об останках древних животных, найденных на территории Алтайского края. Необычные экспонаты ждут и гостей педагогического музея кукол на базе детского сада № 217. В музее-клубе разных предметов коллекционирования взрослых посетителей познакомят с уникальными телевизорами и проигрывателями, а для детей проведут мастер-класс по правилам дорожного движения на педальных машинах.

С полной программой «Ночи музеев — 2021» можно ознакомиться по ссылке.

Для удобства барнаульцев 22 мая продлят работу городского транспорта. Также горожанам напоминают, что в ночное время несовершеннолетние участники акции должны перемещаться в сопровождении взрослых.