Сказку «Маленький принц» можно послушать в воскресной школе Знаменского храма

16 мая в 11:00 мастер песочной анимации Ирина Казанцева будет творить волшебство из песка под бархатный голос Сергея Безрукова.

Фото: пресс-служба АКУНБ им. В. Я. Шишкова

Премьера сказки состоялась во время «Библионочи-2021», тогда посетители смогли не только насладиться необычными рисунками мастера и послушать произведение в записи актёра и руководителя Губернского театра Сергея Безрукова, но и задать Ирине вопросы по технике песочной анимации.

Те, кто не смог попасть в библиотеку на «Библионочь-2021» смогут послушать и увидеть сказку Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц» глазами художницы в помещении воскресной школы Знаменского храма (ул. Большая Олонская, 24). Вход свободный, ограничение по возрасту 6+. Произведение входит в школьную программу, и у вас есть возможность познакомить с ней детей в такой необычной форме. Песочные иллюстрации Ирины Казанцевой восхитительны. Вы увидите и лётчика в песках Африки, и капризную розу, и барашка, который её чуть не съел, и лиса и Маленького принца.

И ещё, организаторы напоминают, что поскольку сказку показывают на территории православного храма, приходить нужно в соответствующей одежде! Женщины — в головном уборе (платке) и юбке (миди или макси), мужчины — в брюках (не в шортах).

День будет воскресный, очень тёплый. После программы можно будет прогуляться по набережной.