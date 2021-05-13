В Алтайском крае девочка спасла из горящего дома своих братьев и сестёр

Пожар произошёл ночью в Рубцовске. Ксения Шаталова проснулась от запаха дыма.

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В ночь на 2 апреля 2021 года семья Шаталовых крепко спала. Учащаяся 9-го класса школы-интерната № 1 Рубцовска Ксения проснулась, включила свет и увидела огонь в дальней детской комнате. Затем произошёл хлопок, и свет погас во всем доме. Ксения, не теряя времени, разбудила всех своих младших братьев и сестёр и вывела их на улицу из горящего дома. Телефона у Ксении с собой не было, поэтому она побежала за помощью к соседям, которые и вызвали пожарных. Пожарные приехали очень быстро. К моменту их прибытия в доме огнем уже была повреждена мебель, бытовая техника, личные вещи. Благодаря Ксении никто из ребят не пострадал.

Ксения призналась, что не успела даже испугаться. Она поняла, что необходимо спасать своих родных, пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю.