В Барнаул прибыли первые участники II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Соревнования пройдут в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года.
На этой неделе в город прилетели представители Эквадора. Они уже заселились в гостиницу и готовятся опробовать воду гребного канала. Остальные спортсмены прибудут в Барнаул 17 мая двумя чартерными рейсами из Венгрии, где в эти дни проходит I этап Кубка мира. Всего ожидается участие 444 спортсменов из 57 стран.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
До гребного канала в Барнауле будет ходить бесплатный автобус.
Новую остановку временно назначат для пригородных электропоездов в Алтайском крае.