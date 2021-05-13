В Барнауле на пересечении Строителей и Деповской демонтируют светофоры

Объекты уберут 12 мая 2021 года в зоне производства ремонтных работ на тепловых сетях.

В пресс-службе мэрии напомнили, что с 11 мая по 3 июня 2021 года из-за ремонта закрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине улицы Деповской в районе здания № 26 в Барнауле. С 22:00 4 июня до 8:00 7 июня будет невозможно движение трамваев по проспекту Строителей в районе зданий № 8 и 9.

Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и по возможности выбирать заранее маршруты объезда.