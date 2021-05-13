В Барнауле начали работу волонтёрские пункты голосования за объекты благоустройства

Сегодня, 13 мая, в Барнауле открылось три волонтёрских пункта, где каждый желающий может поучаствовать в формировании городской среды.

Фото: Михаил Полубедов

В задачи волонтёров входит информирование жителей о тех проектах, которые выносятся на обсуждение. Здесь же можно отдать свой голос за приоритетные для благоустройства общественные городские территории. Для этого жителю города потребуется только назвать фамилию, имя и действующий номер телефона.

«Свой выбор уже сделали свыше 7 тысяч барнаульцев. Тем горожанам, которые не являются активными интернет-пользователями, принять участие в формировании комфортной городской среды с сегодняшнего дня помогут волонтёры», — сообщила Елена Королёва, начальник отдела благоустройства и озеленения города.

По словам директора филиала многофункционального центра по Центральному району Валерия Траутвейна, ежедневно в голосовании принимают участие свыше 700 горожан.

Фото: Михаил Полубедов

Всего в работе волонтёрских пунктов на территории города задействовано 40 добровольцев. Это представители волонтёрских центров АлтГУ, АлтГПУ и Алтайского государственного колледжа.

Пункты находятся по следующим адресам: пр. Ленина, 6 (МФЦ), пр. Ленина, 102в (ТРЦ «Пионер») и пр. Строителей, 117 (ТЦ «Galaxy»). Режим их работы в торгово-развлекательных центрах города: в будни — с 10:00 до 14:00, в выходные — с 10:00 до 16:00.

График работы волонтёрской точки в многофункциональном центре сформирован с учётом часов наибольшего посещения его горожанами.

Волонтёрские пункты будут работать ежедневно до окончания голосования.

Напомним, что онлайн-голосование проходит на сайте 22.gorodsreda.ru, платформе обратной связи (ПОС) и на официальном сайте города. Отдать свой голос за одну общественную территорию могут жители города старше 14 лет. Голосование продлится до 30 мая. По его итогам две территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в 2022 году.