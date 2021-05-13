В Барнауле начали ремонтировать ещё четыре участка по дорожному нацпроекту

На сегодняшний день в городе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведутся работы на 9 участках, к четырём из которых приступили с начала мая 2021 года.

В микрорайоне Авиатор на улицах Кедровой и Дружбы разрабатывают грунт под тротуар, устанавливают бордюрный камень. Ремонт в микрорайоне ведут ООО «Патай» и МБУ «Автодорстрой» Барнаула. Жители поселка неоднократно обращались по вопросу обустройства дорог, теперь по нацпроекту здесь отремонтируют сразу 10 участков.

Дорогу по улице Горнолыжной фрезеруют: перед ремонтом старое дорожное покрытие снимают, поверхность готовят к новому покрытию. Также дорожники завозят на участки грунт для обустройства тротуаров. Эта дорога ведет от Змеиногорского тракта к горнолыжному комплексу «Авальман», который уже не первый год является площадкой для проведения спортивных соревнований и забегов. На улице Кулагина также ведется фрезеровка. Завершается ремонт улицы Парфёнова — единственной дороги для подъезда к старому мосту. Участки ремонтирует подрядчик ООО «ПСК «Индустрия».

Продолжается ремонт Змеиногорского тракта. В 2021 году ООО «Барнаульское ДСУ № 4» отремонтирует участок от улицы Аванесова до Горнолыжной. Рабочие устанавливают бордюры и поребрики, а в ночь велось устройство выравнивающего слоя покрытия.

Также по нацпроекту продолжают реконструировать мосты через реку Власиха на улице Мамонтова и через Барнаулку на улице Челюскинцев, идет и строительство дороги на Северном Власихинском проезде.

В пресс-службе мэрии рассказали, что всего по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Барнауле работы проведут на 23 объектах: 20 из них (19 дорог и 1 мост) отремонтируют, 2 моста реконструируют, 1 дорогу построят. Общий объём средств на реализацию БКД в 2021 году составит более 907 млн рублей. Традиционно все работы планируется завершить до 1 октября.