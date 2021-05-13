В Барнауле пройдут международный фестиваль единоборств и олимпиада боевых искусств

С 14 по 16 мая в Барнауле пройдут XII Международный фестиваль единоборств «Детям планеты — мир без наркотиков» и VII олимпиада боевых искусств «Сибирь-Азия».

Фото Ярослава Махначёва.

В рамках фестиваля и олимпиады пройдут состязания по 15 видам боевых искусств, среди которых каратэ, восточное боевое единоборство в дисциплинах «сетокан» и «кобудо», рукопашный бой, киокусинкай, всестилевое карате, кикбоксинг, универсальный бой и другие спортивные дисциплины.

О желании принять участие в фестивале и олимпиаде заявили спортсмены 21-го региона России. Состязания приобретают международный статус благодаря участию спортсменов Казахстана, Абхазии, Китая и ДНР. Кроме того, в онлайн-турнире в рамках фестиваля участвуют еще шесть стран: Индия, Азербайджан, Узбекистан, Шри-Ланки, Индонезия, Малайзия. Общее количество участников составляет более 3000 человек.

Начало в 10:00, торжественное открытие 14 мая в 12:00. Соревнования состоятся на базе спортивного комплекса «Темп» (1-й Балтийский проезд, 9).