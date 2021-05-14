Выставки

Выставочная площадка Краеведческого музея

(ул. Ползунова, 39, тел. 50-77-24)

До 29 августа – выставка «Доисторические миры» (6+). Представлено около 200 предметов. В основе лежит коллекция музея, а также предметы из частной коллекции руководителя ООО «Растем вместе» Анны Паутовой. Наиболее ранние из экспонатов – археоциаты – имеют возраст около 570 млн лет и относятся к раннекембрийскому периоду. Также на выставке экспонируются кости представителей мегафауны ледникового периода, некогда населявших территорию современного Алтая: мамонта, шерстистого носорога, бизона.

До 30 мая – выставка «Рукоделие – связь времен» (6+) творческого объединения из г. Бийска «Куклы «Берегини». Сообщество участвует в ярмарках, выставках, народных праздниках, фестивалях, хороводах, проводит хороводно-игровые программы, свадебные обряды, организуют выставки кукол в народной одежде, устраивают фотосессии в народных костюмах.

Арт-галерея Щетининых

(пр. Социалистический, 78, тел. 36-64-05)

До 16 мая – выставка Андрея Арестова и Александра Шишкина «Тон. Цвет. Образ» (6+). Представлено 45 живописных произведений, созданных в реалистических традициях начала XXI века. Они выполнены в жанре пейзажа, натюрморта, портрета. Эта совместная выставка посвящена творчеству двух друзей-художников, которые в этом году отметят свой 65-летний юбилей.

Галерея «Турина гора»

(ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70)

До 16 мая – выставка «В фокусе – фиолетовый» (6+). В экспозиции работы талантливых барнаульских художников, неравнодушных к фиолетовому цвету.

Живопись, графика, акварель, керамика, авторская кукла – везде превалирует мистический фиолетовый.

Библиотека им. Н.К. Крупской

(пр. Строителей, 21, 61-99-85)

До 1 июня – выставка «Человек в космосе: летопись покорения» (6+). Представлены работы советских художников – образцы агитационного плакатного искусства. призывающие к новым свершениям в покорении космического пространства и рассказывающие о героях космоса.

Музеи

Музей «Город»

(ул. Л. Толстого, 24, тел. 65-87-94)

До 30 мая – выставка «Татуировка – древний вид искусства или веяние моды» (6+). Тату – один из самых древних способов украшения и модификации тела, но именно она чаще всего вызывает бурную реакцию окружающих. Почему? На выставке представлена личная коллекция тату-мастера с международным именем – Александра Пашкова, собранная им за 16 лет профессиональной деятельности в России и за рубежом.

ГХМАК

(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)

До 30 мая – выставка Николая Мингалеева «Artбиография» (6+). В работах художника огромное значение имеет свет. Он почти всегда является одним из главных героев. Закаты и восходы, то время, когда человек, оставшись наедине с природой или самим собой, имеет возможность погрузиться в собственные мечты, возлюбить свои грезы как реалии завтрашнего дня.

До 30 мая – выставка из фондов музея, посвященная празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского «Святой Александр Невский» (6+).

ГМИЛИКА

(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)

До 29 мая – выставка «Доказано было судьбой и строкою…» (6+). Приурочена к 70-летию создания Алтайской краевой писательской организации. Представлены материалы из музейных тематических собраний и личных фондов писателей, отражающие деятельность писательской организации с 1950-х до начала 1970-х гг., редкие фотографии, вырезки из газет, рукописи и издания, а также личные вещи писателей.

Краеведческий музей

(ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58)

До конца мая – выставка «Алтай. Дом религий» (0+). Демонстрируется музейное собрание, которое знакомит с культовыми практиками и религиями народов, населяющих Алтай. Основные разделы выставки отражают представления о мировоззрении староверов, православных, католиков, баптистов, иудеев, мусульман, буддистов, а также о ранней форме религии коренных народов Алтая – шаманизме.

Планетарий

(пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)

15 мая, суббота

«Земля, Луна и Солнце» (6+) – 11.00.

«Солнце и жизнь Земли» (12+) – 13.00.

«От Земли до Вселенной» (12+) – 15.00.

«Астрономия» (12+) – 21.00.

«Вечера асфальтовой астрономии» (12+) – 21.30-23.00.

16 мая, воскресенье

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00.

«Экспедиция по Солнечной системе» (12+) – 13.00.

«Внеземные миры. Путешествие за пределами Солнечной системы» (12+) – 15.00.

17 мая, понедельник

«Необыкновенные небесные явления» (12+) – 13.00.

«Астрономия» (12+) – 15.00.

18 мая, вторник

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) – 11.00.

«Наблюдаем Солнце» (бесплатно, 6+) – 13.00.

«Необыкновенные небесные явления» (12+) – 15.00.

19 мая, среда

«Вода – чудо природы» (6+) – 11.00.

«Необыкновенные небесные явления» (бесплатно, 12+) – 13.00.

20 мая, четверг

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00.

«Наблюдаем Солнце» (бесплатно, 6+) – 12.00.

«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) – 13.00.

«Необыкновенные небесные явления» (бесплатно, 12+) – 15.00.

21 мая, пятница

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) – 11.00.

«Тайны Красной планеты» (12+) – 13.00.

«Необыкновенные небесные явления» (бесплатно, 12+) – 15.00.

«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) – 20.00.

Театры

Театр драмы

(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)

14 мая, пятница

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» (сцены из романа, 16+) – 18.30.

15 мая, суббота

Софокл. «Царь Эдип» (трагедия, 16+) – 17.30.

16 мая, воскресенье

Софокл. «Царь Эдип» (трагедия, 16+) – 17.30.

18 мая, вторник

«Время Ч». А. Толстой. «Касатка» (читка пьесы, 16+) – 18.30.

Музыкальный театр

(пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)

19 мая, среда

«Невеста из Имеретии» (музыкальная комедия, 16+) – 18.30.

21 мая, пятница

«Золотой теленок» (мюзикл, 16+) – 18.30.

22 мая, суббота

«Три мушкетера» (мюзикл, 12+) – 17.00.

23 мая, воскресенье

«Волшебник Изумрудного города» (мюзикл для детей, 0+) – 11.00.

Молодежный театр Алтая

(пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04)

14 мая, пятница

Т. Слободзянек. «Наш класс» (история в 14 уроках, 16+) – 18.30. (В рамках гастрольного тура к 100-летию Театра им. Вахтангова).

15 мая, суббота

«Сказка о царе Салтане» (сказка, 6+) – 12.00.

Д. Марелл. «Крик лангусты» (16+) – 17.30. (В рамках гастрольного тура к 100-летию Театра им. Вахтангова).

16 мая, воскресенье

Д. Марелл. «Крик лангусты» (16+) – 17.30. (В рамках гастрольного тура к 100-летию Театра им. Вахтангова).

20 мая, четверг

В. Золотухин. «Пой, Вовка…» (дневники, 12+) – 18.30.

Театр кукол «Сказка»

(пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90)

15 мая, суббота

«Волшебное кольцо» (сказка, 0+) – 11.00.

«Колобок» (театр на подушках, 2+) – 10.30, 11.30, 12.30.

16 мая, воскресенье

«Теремок» (сказка, 3+) – 11.00.

«Времена года» (театр на подушках, 2+) – 11.30, 12.30.