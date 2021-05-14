Барнаульцам напомнили об опасности купания в неустановленных местах

Спасатели призвали горожан обезопасить себя и своих близких — не купаться до начала купального сезона и в неположенных местах.

Фото: «Сургут 24»

Почему нельзя купаться в неустановленных местах и раньше официального разрешения?

К началу купального сезона на разрешённых местах проводится поэтапная подготовка, чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным, специалисты проводят лабораторные исследования воды, обследуют дно. На берегу водоёма устанавливают душевые кабины и кабины для переодевания, проводят регулярную санитарную уборку, оборудуют пост, на котором дежурят спасатели, чтобы следить за порядком на пляже и суметь вовремя предупредить несчастные случаи.

Купание в несанкционированных местах, отмеченных щитами с предупреждениями и запрещающими надписями, — это риск для жизни и здоровья. Купаясь в местах с необследованным дном водоёма и сомнительным качеством воды, люди подвергают себя опасности.

Несмотря на жаркую погоду, вода в реках и других водоёмах ещё не прогрелась и купание может привести к переохлаждению организма.

Следует помнить, что на водных объектах запрещается:

заплывать за буйки;

подплывать к моторным, парусным судам, вёсельным лодкам и другим плавсредствам;

прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

распивать на берегу спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;

загрязнять и засорять водоемы;

допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;

подавать крики ложной тревоги;

плавать на досках, брёвнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.

Безопасное место для купания — это специально оборудованное для этой цели купальня (пляж), который должен отвечать следующим требованиям:

береговая территория места купания должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям;

в местах купания не должно быть выхода грунтовых вод с низкой температурой;

не должно быть водоворотов и воронок, скорость течения воды не должна превышать 0,5 м/сек.;

границы акватории в местах купания должны быть с глубиной 1,3 метра;

на каждом пляже должно быть выделено и ограждено место для купания детей;

глубина в месте купания детей не должна превышать 1,2 метра;

на пляжах предназначенных для купания, должны располагаться, туалеты, раздевалки, урны для мусора, зонтики.

при возникновении чрезвычайных ситуаций следует немедленно обратиться за помощью на спасательные посты, расположенные на пляже, либо по телефону 101, а с сотового тел. 112.

Оказание первой помощи при возникновении судорог:

кисти руки — нужно быстро и с силой сжать пальцы в кулак, сделать резкое, отбрасывающее движение рукой в наружную сторону и разжать кисть.

икроножной мышцы — необходимо вдохнуть побольше воздуха, согнуться, двумя руками взять свою пострадавшую стопу за носок и сильно потянуть на себя, при этом ногу в колене не сгибать.

мышцы бедра — схватить поражённую ногу с наружной стороны ниже голени у лодыжки (под подъём) и, согнув ногу в колене, потянуть и прижать пятку ноги к ягодице. Чем выше и сильнее, тем лучше.

если озноб ощущается длительное время, нужно выйти из воды и согреться.

Нельзя прыгать или бросаться в воду после длительного пребывания на солнцепеке или после большой физической нагрузки. В воду нужно входить постепенно.