Барнаульцам напомнили об опасности купания в неустановленных местах

14 мая 11:43 2021

Спасатели призвали горожан обезопасить себя и своих близких — не купаться до начала купального сезона и в неположенных местах.

Фото: «Сургут 24»

Почему нельзя купаться в неустановленных местах и раньше официального разрешения?

К началу купального сезона на разрешённых местах проводится поэтапная подготовка, чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным, специалисты проводят лабораторные исследования воды, обследуют дно. На берегу водоёма устанавливают душевые кабины и кабины для переодевания, проводят регулярную санитарную уборку, оборудуют пост, на котором дежурят спасатели, чтобы следить за порядком на пляже и суметь вовремя предупредить несчастные случаи.

Купание в несанкционированных местах, отмеченных щитами с предупреждениями и запрещающими надписями, — это риск для жизни и здоровья. Купаясь в местах с необследованным дном водоёма и сомнительным качеством воды, люди подвергают себя опасности.

Несмотря на жаркую погоду, вода в реках и других водоёмах ещё не прогрелась и купание может привести к переохлаждению организма.

Следует помнить, что на водных объектах запрещается:

  • заплывать за буйки;
  • подплывать к моторным, парусным судам, вёсельным лодкам и другим плавсредствам;
  • прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • распивать на берегу спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
  • загрязнять и засорять водоемы;
  • допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся;
  • подавать крики ложной тревоги;
  • плавать на досках, брёвнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах.

Безопасное место для купания — это специально оборудованное для этой цели купальня (пляж), который должен отвечать следующим требованиям:

  • береговая территория места купания должна отвечать санитарно-эпидемиологическим требованиям;
  • в местах купания не должно быть выхода грунтовых вод с низкой температурой;
  • не должно быть водоворотов и воронок, скорость течения воды не должна превышать 0,5 м/сек.;
  • границы акватории в местах купания должны быть с глубиной 1,3 метра;
  • на каждом пляже должно быть выделено и ограждено место для купания детей;
  • глубина в месте купания детей не должна превышать 1,2 метра;
  • на пляжах предназначенных для купания, должны располагаться, туалеты, раздевалки, урны для мусора, зонтики.
  • при возникновении чрезвычайных ситуаций следует немедленно обратиться за помощью на спасательные посты, расположенные на пляже, либо по телефону 101, а с сотового тел. 112.

Оказание первой помощи при возникновении судорог:

  • кисти руки — нужно быстро и с силой сжать пальцы в кулак, сделать резкое, отбрасывающее движение рукой в наружную сторону и разжать кисть.
  • икроножной мышцы — необходимо вдохнуть побольше воздуха, согнуться, двумя руками взять свою пострадавшую стопу за носок и сильно потянуть на себя, при этом ногу в колене не сгибать.
  • мышцы бедра — схватить поражённую ногу с наружной стороны ниже голени у лодыжки (под подъём) и, согнув ногу в колене, потянуть и прижать пятку ноги к ягодице. Чем выше и сильнее, тем лучше.
  • если озноб ощущается длительное время, нужно выйти из воды и согреться.

Нельзя прыгать или бросаться в воду после длительного пребывания на солнцепеке или после большой физической нагрузки. В воду нужно входить постепенно.