Барнаульцам напомнили об опасности купания в неустановленных местах

Спасатели призвали горожан обезопасить себя и своих близких — не купаться до начала купального сезона и в неположенных местах.
Почему нельзя купаться в неустановленных местах и раньше официального разрешения?
К началу купального сезона на разрешённых местах проводится поэтапная подготовка, чтобы отдых был не только приятным, но и безопасным, специалисты проводят лабораторные исследования воды, обследуют дно. На берегу водоёма устанавливают душевые кабины и кабины для переодевания, проводят регулярную санитарную уборку, оборудуют пост, на котором дежурят спасатели, чтобы следить за порядком на пляже и суметь вовремя предупредить несчастные случаи.
Купание в несанкционированных местах, отмеченных щитами с предупреждениями и запрещающими надписями, — это риск для жизни и здоровья. Купаясь в местах с необследованным дном водоёма и сомнительным качеством воды, люди подвергают себя опасности.
Несмотря на жаркую погоду, вода в реках и других водоёмах ещё не прогрелась и купание может привести к переохлаждению организма.
Следует помнить, что на водных объектах запрещается:
Безопасное место для купания — это специально оборудованное для этой цели купальня (пляж), который должен отвечать следующим требованиям:
Оказание первой помощи при возникновении судорог:
Нельзя прыгать или бросаться в воду после длительного пребывания на солнцепеке или после большой физической нагрузки. В воду нужно входить постепенно.