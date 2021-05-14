Двое неизвестных избили барнаульского пенсионера гвоздодёром и ограбили

Они ворвались к нему в дом ночью.

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От рук злоумышленников пострадал 72-летний житель Барнаула. Ночью он проснулся от громкого стука в дверь. Открыв её, мужчина увидел двух неизвестных, которые с порога оттеснили дедушку, повалили его на пол и начали избивать гвоздодёром. Затем, оставив потерпевшего, налетчики начали искать деньги и обнаружили в карманах его одежды 8500 рублей.

Вскоре правоохранители задержали двоих ранее судимых барнаульцев 36 и 30 лет. Похищенные деньги они потратили на алкоголь.

В настоящий момент мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершённый с незаконным проникновением в жилище», пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.