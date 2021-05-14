Из Барнаула запустили прямые рейсы в Крым

Осуществляют перелёты авиакомпании «Уральские авиалинии» и Nordwind.

Фото: международный аэропорт имени Германа Титова

С 1 мая 2021 года барнаульцы на ВС Airbus А320 могут улететь в Симферополь по вторникам и субботам. Вылет в 8:40, прилёт в Крым в 10:05.

Вылет из Симферополя будет осуществляться также «Уральскими авиалиниями» по понедельникам и пятницам в 22:30, прилёт в Барнаул на следующие сутки в 7:30.

Nordwind начала выполнение рейсов с 5 мая 2021 года на Boeing 737-800.

Вылет из Симферополя будет осуществляться по понедельникам и пятницам в 23:00, прилёт в Барнаул на следующие сутки в 8:15.

Вылет из Барнаула по вторникам и субботам в 9:30, прилёт в Симферополь в 10:35.

Пассажиры на данном направлении могут воспользоваться субсидированием, пишет пресс-служба международного аэропорта имени Германа Титова. Воспользоваться этим правом могут россияне: