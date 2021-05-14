Между боксом и греблей: спортивные события предстоящих выходных

Первенство России по боксу отгремело, до этапа Кубка мира по гребле еще несколько дней. Паузу в спортивных событиях заполнят другие не менее интересные соревнования.

Фото Ярослава Махначёва.

В пятницу, 14 мая, в Барнауле стартовали международный фестиваль единоборств и олимпиада боевых искусств. В рамках фестиваля и олимпиады пройдут состязания по 15 видам боевых искусств, среди которых карате, восточное боевое единоборство в дисциплинах сётокан и кобудо, рукопашный бой, киокусинкай, всестилевое карате, кикбоксинг, универсальный бой и другие спортивные дисциплины. В соревнованиях участвуют более трёх тысяч человек из России, Казахстана, Китая и ДНР, которые выступают как в СК «Темп», так и удалённо. В онлайн-турнире в рамках фестиваля участвуют ещё шесть стран: Индия, Азербайджан, Узбекистан, Шри-Ланки, Индонезия, Малайзия. Общее количество участников более 3000 человек. Начало соревнований в 10:00, место проведения — СК «Темп» (1-й Балтийский проезд, 9).

В СК «Победа» 15 и 16 мая будут звучать выстрелы — здесь пройдёт первенство Сибири по практической стрельбе из пневматического пистолета «Покоритель Сибири». Организаторами турнира выступают спортивные клубы «Самурай» и «Русич». Отметим, что турнир такого статуса состоится в Алтайском крае впервые. Данное соревнование станет для спортсменов отличной подготовкой к первенству России. Участники смогут психологически настроиться на соревновательный процесс и получить опыт, наблюдая за своими соперниками.

Для спортсменов будет подготовлено 12 упражнений на 230 выстрелов (минимум).

15 мая вечером, с 19:00 до 23:00, участников ждёт прематч, 16 мая в 9:00 открытие соревнований, после чего с 9:30 и до самого вечера непосредственно стрелковые баталии. СК «Победа» расположен по адресу ул. А. Петрова, 146г.

И, наконец, 16 мая на лыжной базе «Ёлочка» (ул. Власихинская, 67а/479 пройдёт 1-й этап Кубка сибирских городов по одной из дисциплин велоспорта — по кросс-кантри.

Фото Ярослава Махначёва.

Организаторы обещают интересную трассу, питание на старте и финише, медаль каждому преодолевшему дистанцию, шикарные фото для Instagram и, конечно же, отличное настроение. К участию приглашаются велогонщики от 12 лет. Начало регистрации с 10:00, в 11:00 открытие соревнований.