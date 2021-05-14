Пятьдесят лет назад в Барнауле состоялось открытие первой очереди Мемориала Славы

Мемориальный комплекс на площади Победы, построенный в память о земляках, погибших в Великой Отечественной войне, по праву считается одним из основных архитектурных объектов Барнаула. Его авторы не только увековечили подвиг барнаульцев, но и назвали всех павших в войне поимённо.

Фото: Ярослав Махначёв

Святое место

Открытие первой очереди Мемориала Славы в Барнауле состоялось 9 мая 1971 года.

Спустя 26 лет после окончания войны День Победы в краевой столице был ознаменован открытием памятника-обелиска, воздвигнутого в память о земляках, погибших на фронтах Великой Отечественной. Это событие положило начало новой традиции — празднованию 9 Мая на Привокзальной площади, которая в тот день выглядела торжественно и нарядно. В своеобразную трибуну для многочисленных зрителей превратилась лестница открывшегося в марте широкоформатного кинотеатра «Мир». А на противоположной стороне, на мощёных квадратах, окруживших взметнувшийся ввысь обелиск, стройными шеренгами выстроились пионеры, представители рабочих организаций города. Медленно спало покрывало со скульптурной группы, и под звуки гимна, в который вплелись троекратные залпы ружейного салюта, взорам присутствующих предстала композиция «Прощание».

— Я хорошо помню, как велось строительство Мемориала, — рассказал Борис Гусев, член Общественной палаты Алтайского края второго состава. — Строители работали с большой любовью, их не надо было подгонять, даже сверхурочно выходили. И во время открытия, когда сняли покрывало со скульптуры, у меня перехватило дыхание. Клуб тогда еще стоял рядом со скульптурным ансамблем, и было ощущение, будто мать и сын только вышли из него и на наших глазах происходит их прощание перед отправкой эшелона на фронт. Тема прощания скульптором отражена очень хорошо.

А Лариса Мельман принимала участие в первом митинге у Мемориала, будучи пятиклассницей школы № 27.

— Наша школа была одной из передовых, возможно поэтому нам, пятиклассникам, доверили возложить на Мемориал Славы букетики тюльпанов. Снимало телевидение. Было прохладно, но солнечно. Мы были одеты в пионерскую форму — белые рубашки с эмблемами, красные галстуки, на голове красные пилотки. Раньше здесь располагался Железнодорожный парк. Конечно, парком его можно было назвать с натяжкой — старые тополя с вытоптанной землёй. На его месте Мемориал смотрелся величественно.

Говорят, об обелиске упоминала на своих торжественных концертах Людмила Зыкина, она рассказывала, что в Барнауле на площади у вокзала стоит скульптура, изображающая мать, которая провожает на фронт сына.

Открытие первой очереди Мемориала Славы на Привокзальной площади. 9 мая 1971 г. Фото из фондов ГААК.

Место для знакового памятника было выбрано не случайно. Именно здесь, в парке у привокзального клуба, собирались наши земляки перед отправкой на фронт, здесь вручали оружие воинскому подразделению перед погрузкой в эшелоны. Здесь прощались со своими родными, здесь же встречали тех, кто вернулся живым. Более 40 тысяч барнаульцев отправились на фронт с этой площади, более 16 тысяч оставили свои жизни на полях боёв. А если учесть, что Клуб железнодорожников когда-то построили на фундаменте, заложенном для церкви в честь воинов адмирала Колчака барнаульским купечеством, то выбор места для мемориального комплекса приобретает особый смысл.

Помнить всех поименно…

До 1965 года в СССР не было ни военных праздничных парадов, ни церемоний с возложением венков. В то время не было острой необходимости в мемориалах: ужасы войны были у всех в памяти, ещё достаточно молоды были участники тех событий. Военные парады с другими атрибутами праздника появились уже в брежневский период. Взрослело новое поколение, которому о войне было известно только из учебников истории и рассказов родных. В это время по всему Советскому Союзу начали появляться мемориалы и памятники.

109 памятных объектов, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, расположено в Барнауле.

Идея создания мемориального комплекса в Барнауле принадлежит Анатолию Мельникову, председателю Барнаульского горисполкома. Ежегодно он ездил в город Иваново на могилу своего брата, умершего от ран в госпитале, и видел, как и в каком состоянии она поддерживается. Поэтому для себя вопрос о памятнике всем погибшим барнаульцам он решил задолго до начала его строительства. И если с местом определились сразу, то внешний облик памятника должен был определить конкурс проектов, объявленный в 1965 году.

В нём приняли участие представители разных городов СССР, разработавшие двенадцать предложений. Но лучшими были признаны проекты местных архитекторов. Авторами главных сооружений Мемориала Славы являются скульптор Пётр Миронов и художник-монументалист Владимир Добровольский. В состав авторской группы также входили архитекторы Виктор Налимов и Виктор Остен-Сакен, скульптор Константин Чумичев, инженеры Михаил Юферов, Александр Глумов и другие.

— По поводу проекта мемориального комплекса высказывались самые разные мнения: кто-то предлагал оформить его в виде блиндажа или редута, кто-то — в виде стелы, — рассказывал в интервью «ВБ» Анатолий Мельников. — Однако, тщательно изучив историю захоронений всех времён, решили возвести что-то вроде кургана, но только открытого.

Этот проект должен был выполнить главную задачу — увековечить имя каждого погибшего барнаульца. И образ кургана наилучшим образом выполнял её, такие курганы издревле насыпали над захоронениями воинов.

Мемориал Славы в цифрах 24 метра — высота стелы 6 метров — высота группы «Прощание» 7 тонн — вес скульптурной группы 5 тонн — вес медных блоков на стеле 120 тысяч букв изготовлено для фамилий погибших воинов 400 щитов отформовано для монтажа текстов 13639 фамилий погибших высечено на пантеоне

Народная стройка

Работа над памятником-обелиском велась почти шесть лет. Мощь воздвигнутых главных сооружений и глубина замысла Мемориала впечатляет. Вес скульптурной группы из бронзы составляет семь тонн, её отливали на Мытищинском заводе художественного литья. А высота самой стелы — 24 метра, да ещё под ней семиметровый прочный фундамент. Стела представляет собой штык, выполненный из бронзы с изображением рельефов «Сибиряки и фронт», «Сибиряки и тыл». Медные блоки для её облицовки изготовили на московском экспериментальном скульптурно-производственном комбинате. Предварительно Пётр Миронов и Владимир Добровольский лепили барьельефы из глины.

Вес медных блоков — около пяти тонн. Встал вопрос: как закрепить их на стеле? Был вариант крепления медного барельефа к бетону эпоксидной смолой. Но испытания, проведённые на заводе геофизической аппаратуры, дали отрицательные результаты. Тогда за дело взялись учёные Алтайского политехнического института. Они пришли к выводу, что лучше всего прибегнуть к помощи промежуточного материала — латуни. То же подтвердили в строительной лаборатории треста «Стройгаз». Именно этот трест осуществлял все общестроительные работы.

На Барнаульском котельном заводе сделали из латуни весь каркас, сварили раму. Около трехсот уникальных латунных болтов для крепления облицовочных блоков медного рельефа изготовили на аппаратурно-механическом заводе. Сварщики этого же завода трудились на монтаже. «Трансмаш» был поставщиком крацовочных щёток для очистки и обработки меди. Все гранитные детали изготовили на Колыванском камнерезном заводе. Посадочный материал, включая голубые ели, предоставила опытная станция садоводства им. М. А. Лисавенко.

Вторая и третья очереди

Уже в год открытия первой очереди инициативная группа решила, что в сквере будет аллея с гранитными плитами. На каждой из них — названия соединений, ушедших из Барнаула на фронт. Капсулы с землёй тех мест, где они воевали, Вечный огонь… 9 мая 1975 года, к 30-летию Великой Победы, была открыта вторая очередь Мемориала Славы. Наряду со скульптурной группой и стелой были воздвигнуты щиты с рельефными изображениями воинских атрибутов, а на щитах — имена воинов-барнаульцев, павших на фронте. На граните у входа в мемориальный комплекс выбиты строки из «Реквиема» Роберта Рождественского:

«Вспомним всех поименно.

Горем вспомним своим…

Это нужно – не мертвым!

Это надо – живым!»

Фото: Ярослав Махначёв

Позже к 50-летнему юбилею Победы в композиции Мемориала Славы появилось ещё одно сооружение, где перечислены имена жителей Алтая — полных кавалеров ордена Славы и Героев Советского Союза. Композицию этого памятника создавали художник-монументалист Владимир Добровольский и известные барнаульские архитекторы Александр Деринг и Сергей Тисленко.

Позже Москва признает архитектурный проект Мемориала Славы Барнаула одним из лучших в стране. По мнению профессионалов, в нём продумана каждая мелочь — и место, и материалы, и композиция, у каждой детали есть свой особый смысл. В его выразительных скульптурных и архитектурных формах, в камне и бронзе мастерски отражена история страны, города, его жителей.

— Особенность нашего Мемориала Славы в том, что это авторский проект, — рассказала кандидат искусствоведения, доцент кафедры культурологии и дизайна АлтГУ Ольга Комарова, исследователь монументальной пластики Барнаула. — Большинство мемориалов выполнялись по типовым проектам. Более того, авторами проекта были местные художники и скульпторы, которые понимали ситуацию изнутри. Идеальным оказалось и место для его возведения. Тема прощания звучит во многих мемориальных комплексах, но в совокупности с местом, откуда наши земляки в реальности уходили на фронт, добавляет ему особой символичности. Многие говорят, что в скульптурной композиции изображена мать, прощающаяся с сыном, но если присмотреться, то в образе женщины нет конкретизации — это может быть и жена, и сестра, а может быть в широком смысле Родина-мать. Ни в одном сибирском городе в мемориальном комплексе не отражена тема прощания, торжества мира столь искренне и проникновенно.