С чем нельзя сочетать шашлык? Рассказывает диетолог

Эксперт рекомендовала обращать внимание на правильное сочетание шашлыка с другими продуктами при приготовлении и употреблении.

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По словам диетолога Натальи Макиенко, с красным мясом лучше не есть хлеб, картофель, лаваш, а курица, индейка, рыба и другие морепродукты подойдут к любым гарнирам. Нельзя забывать о кислотно-щелочном балансе, для улучшения пищеварения к мясу следует добавить зелень и овощи.

Эксперт считает, что маринады могут быть на любой вкус, однако в них нельзя добавлять молочные продукты, например кефир, а также майонез. Оптимальным вариантом для белого и красного мяса является газированная минеральная вода, большое количество лука с добавлением лимона, соли и перца. Рыбу перед жаркой на мангале можно смазать смесью из соевого соуса, оливкового масла, трав и специй.

Мясной шашлык нужно мариновать не менее трёх часов, а лучше оставить на ночь. Рыбу не стоит держать в маринаде дольше 30 минут, а для морепродуктов будет достаточно и 15, пишет «Российская газета».