Сегодня последний день дистанционного электронного голосования

Принять участие в нём можно до полуночи.

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Напомним, с 12 мая 2021 года в России проходит тренировка по использованию программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования. Она необходима для проверки системы на прочность и устойчивость, поэтому условия проведения тестирования максимально приближены к условиям проведения реальной избирательной кампании.

Тестовое дистанционное электронное голосование проходит на портале vybory.gov.ru. В тестовых электронных бюллетенях голосование будет проводиться за условных кандидатов и политические партии.

Для участия в тестировании можно воспользоваться личными устройствами: персональным компьютером, ноутбуком, планшетом или смартфоном. Обязательно условие — устойчивое соединение с интернетом. Принять участие в тренировке смогут те избиратели, которые ранее направили соответствующие заявления на портале «Госуслуги» и заявления которых были успешно обработаны ЦИК России, пишет избирательная комиссия Алтайского края.