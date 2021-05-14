Золотой парень. Боксер Алтайского края в числе победителей первенства России

Представитель рубцовской школы бокса Никита Петин стал победителем первенства России по боксу среди юниоров (17–18 лет), завершившегося в четверг в Барнауле.

Фото: Михаил Полубедов

Боксер Алтайского края стал лучшим в весовой категории 56 кг, в упорнейшем поединке единогласным решением судей он победил Эльбруса Адыгезалова из Москвы.

— Победить здесь было моей мечтой, — рассказал Никита после боя. — Подготовка стала непростой, соперники тоже оказались очень сильными, некоторые бои выиграл на морально-волевых качествах, в том числе и финальный. Рад, что оправдал надежды, спасибо тренерам за то, что вложили в меня свой труд. Теперь буду готовиться к первенству Европы.

Бой Никиты Петина был третьим в программе заключительного дня соревнований, а перед стартом финалов состоялась церемония закрытия турнира. Её посетили председатель АКЗС Александр Романенко, заместитель председателя правительства Алтайского края Виталий Снесарь и экс-чемпион мира среди профессионалов, депутат Госдумы РФ Николай Валуев.

Александр Романенко подчеркнул символичность того, что турнир проводится в дни празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне и поблагодарил организаторов турнира. Виталий Снесарь присоединился к словам благодарности и выразил уверенность в том, что такие спортивные события будут проводиться в Барнауле чаще.

Николай Валуев в Барнаул на боксёрские турниры проезжает регулярно, но в основном это были профессиональные бои. На любительском первенстве в краевой столице он оказался впервые. Кстати, боксёрский путь титулованного спортсмена начинался примерно в этом юниорском возрасте.

— Те ребята, которые сегодня выходят в финальных поединках, в скором времени будут представлять Россию уже на взрослом уровне, — убеждён Николай Валуев.

Фото: Михаил Полубедов

Всего в этот вечер состоялось 10 финальных поединков. Помимо Никиты Петина победы в своих весовых категориях одержали Руслан Пиров (Санкт-Петербург), его земляк Егор Жоржин, Магомед Мамаев (Ханты-Мансийск), Александр Зырянов (Свердловская область), Аким Павлюков (Краснодарский край), Александр Груничев (Новосибирск), Саид Алмазов и Евгений Земляков (оба — Москва).

Напомним, первенство России по боксу проходило в Барнауле с 6 по 13 мая. Турнир собрал 266 спортсменов в 10 весовых категориях практически со всех уголков страны.