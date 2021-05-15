Обратный отсчёт. Как выглядит гребной канал за 5 дней до Кубка мира

До старта второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ осталось 5 дней.

Фото: Михаил Полубедов

Финальные штрихи отделяют это тихое место до первого стартового сигнала.

Для соревнований закупили 300 лодок за счёт средств Фонда поддержки олимпийцев России. Во время барнаульского этапа Кубка мира разыграют шесть путевок на Олимпиаду в Токио.

Территория благоустроена, завершён монтаж специального оборудования. Приведены в готовность дорожки для проведения состязаний, стартовые системы на 200, 500 и 1000 метров. Эксперты проверяют работу системы хронометража IMAS, которую используют на всех крупных международных соревнованиях.

Также завершён монтаж линии наружного освещения, общей протяженностью более двух с половиной километров. На дороге новое асфальтобетонное покрытие. В некоторых местах его расширили. Прорыт обводной канал, укреплены берега, возведён мост. Кроме этого, строители подняли уровень противоположного берега, на котором обустроили зрительскую трибуну. Благоустроены и заасфальтированы прилегающая территория и автостоянки.

По предварительным данным, на Кубок мира приедут сотни спортсменов и болельщиков из 56 стран. Первые участники уже приехали в Барнаул.



Известно, что в понедельник, 17 мая, в Барнаул прибудут остальные участники состязаний, которые участвовали в первом этапе.

Это событие знаковое для всего нашего региона. Ведь у нас никогда еще не проводились соревнования мирового уровня по олимпийскому виду спорта.

«Вечерний Барнаул» предлагает фотообзор, на котором запечатлён пока еще тихий гребной канал.