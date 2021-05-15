Паводковая ситуация стабильная. В Затоне состоялось выездное совещание

Глава администрации Центрального района Максим Сабына провёл выездное совещание в микрорайоне Затон по вопросу развития паводковой ситуации.

Фото: barnaul.org

По сообщению пресс-службы администрации города, в нём приняли участие заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Барнаула» Владимир Тяглый, начальник отдела полиции по Центральному району УМВД России по г. Барнаулу Владимир Лукин, заместитель прокурора Центрального района города Барнаула Юлия Муратова, заместитель начальника 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Алтайскому краю Андрей Соловьев, начальник 8 ПСЧ 1 ПСО Алексей Матрёнин, главный врач КГБУЗ «Городская поликлиника № 1, Барнаул» Елена Азарова, заместитель начальника управления КГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Барнаулу» Лариса Бойко, начальник территориального управления микрорайона Затон Валентина Михайлова.



Владимир Тяглый отметил, что на данный момент паводковая ситуация на территории Барнаула стабильная. Утром 14 мая уровень воды в Оби находился на отметке 516 см. Критическая отметка, при которой вводится режим повышенной готовности в микрорайоне Затон, — 550 см.



«По итогам проведённого подворового обхода жителей собрана информация для организации работы пунктов временного размещения. На особом контроле органов социальной защиты находятся маломобильные категории населения — инвалиды беременные и дети до года», — рассказала начальник территориального управления микрорайона Затон Валентина Михайлова.

Сообщается, что во время обхода жителям вручены памятки о действиях в период угрозы наводнения, доведена информация о местах сбора для эвакуации местного населения (ул. Озерная, 63а, ул. Водников, 1а, ул. Водников, 11), а также определены места на незатопляемых территориях для эвакуации животных.

Для жизнеобеспечения населения, попадающего в зону подтопления, на предприятиях торговли, расположенных в микрорайоне Затон, создан запас продовольствия и товаров первой необходимости. По информации главного врача Елены Азаровой, фельдшерско-акушерский пункт и учреждения здравоохранения обеспечены необходимым запасом медикаментов.



По словам Александра Крука, руководителя ООО «Барнаульский речной порт», в микрорайоне у пирса расположены теплоходы, которые при необходимости могут быть оперативно задействованы в эвакуации населения.



Определена подрядная организация для транспортного обеспечения эвакуируемого населения, располагающая достаточным количеством подвижного состава.



Кроме этого, администрация района заключила соглашения об оказании услуг по организации питания, обеспечения питьевой (бутилированной) водой, дезинфекции, утилизации биологических отходов, перевозке грузов и населения речным транспортом, а также о первоочередном жизнеобеспечении населения с пунктами временного размещения.



По информации председателя эвакуационной комиссии, заместителя главы администрации района Руслана Маршалкина, определены четыре пункта для возможного временного размещения населения.



В настоящее время информация о паводковой ситуации находится на пяти информационных стендах в микрорайоне Затон. При достижении критических отметок будет организована трансляция по трём стационарным системам оповещения, которые находятся в работоспособном состоянии. В случае необходимости будет организовано информирование населения через централизованную систему оповещения, на номера телефонов жителей, собранных в ходе подворового обхода. В районе сформированы группы для дополнительного подворового обхода граждан, сообщается на официальном сайте Барнаула.



Начальник отдела полиции по Центральному району УМВД России по г. Барнаулу Виталий Лукин сообщил присутствующим об обеспечении соблюдения правопорядка на территории микрорайона Затон и готовности к выполнению задач по обеспечению безопасности населения в период прохождения второй волны весеннего половодья.



В завершение выездного совещания глава района Максим Сабына поставил задачи проводить ежедневный мониторинг уровня воды в реке Оби и поддерживать в постоянной готовности силы и средства для оперативного реагирования на складывающуюся паводковую ситуацию.