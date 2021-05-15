Рассказываем, кто приедет на гастроли в Барнаул в мае

Представляем вам три гастрольных события оставшихся дней мая.

Фото: nn.ru

Май перешагнул за свою середину и всё ближе лето. Но концертная деятельность в городе не замирает и в мае, и в июне, нам будет куда сходить и что посмотреть.

Балет «Спящая красавица» (0+)

Сказочный спектакль, поставленный по сюжету известной всем с детства сказки Шарля Перро, представит труппа «Классического национального русского балета»

Это волшебная история о принцессе Авроре, которой злая фея Карабос, предсказала, что в день своего 16-летия Аврора уколется веретеном и умрет. Но добрая Фея Сирени смягчает предсказание – принцесса уснет только на 100 лет, а пробудит ее поцелуй прекрасного принца Дезире.

Фото nn.ru

«Спящая красавица» – один самых знаменитых, красивых и торжественных классических балетов, к тому же, что нечасто случается, со счастливым финалом. Гений Петра Ильича Чайковского и Мариуса Петипа превратил сказку Перро в настоящий гимн любви, способный вернуть из вечного сна. Вот уже почти 130 лет почитатели балетного искусства во всем мире сопереживают героям этой сказочной истории, наслаждаясь гениальной музыкой и виртуозной хореографией.

Партию принцессы Авроры танцует прима-балерина Наталья Одинокова, принца Дезире – Александр Бугримович. «Классический национальный русский балет» – успешная московская труппа классического танца, в которую входят представители разных балетных школ России. Артисты регулярно приезжают в Барнаул со спектаклями, но на хороший танец и легендарный балет можно сходить и не один раз.

16 мая, в 19.00, Музыкальный театр (г. Барнаул, проспект Комсомольский, 108).

Stand-up комик Евгений Чебатков (18+)

Фото luna-info.ru

Уроженец Восточного Казахстана, свою карьеру начинал на радио «Европа плюс» в Томске. Стал широко известен как профессиональный диджей, некоторое время жил в Канаде, учась на факультете бизнеса и управления. С подачи стендапера Стаса Старовойтова решил попытать счастья в Москве. Редакторы развлекательных программ одобрили монологи звезды томской клубной сцены, после собеседования он получил долгожданное приглашение в эфир вечернего развлекательного шоу и сразу стал популярным. Любители юмористических передач оценили выступление в шоу «Импровизация», шутки о русофобии и о Канаде, а также номера про жизнь в общагах, школьные годы и английский язык.

Фото luna-info.ru

Сегодня Чебатков ездит с гастролями по России, а также продвигает стендап-шоу на территории других государств. В Великобритании он организовал клуб юмористов, в начале 2020-го в Лондоне состоялся первый концерт. Юмор — не единственное, чем занимается профессиональный стендапер. Поставленный голос позволяет работать артистом дубляжа. Некогда комик разговаривал за Леонардо в мультфильме Nickelodeon «Эволюция черепашек-ниндзя». А в ноябре 2020 года на этом же телеканале стартовал проект «Рюкзак Олли», в котором уроженец Усть-Каменогорска озвучил завуча Магны. В Барнауле Евгений Чебатков представит новые и лучшие монологи, актуальные и острые шутки.

21 мая, в 19.00, ДК Сибэнергомаш (г. Барнаул, проспект Ленина, 147)

Леонид Лютвинский

Фото: murkapost.ru

Концерт театрального актёра, композитора и экс-солиста знаменитой группы «Белый орел». Для актёра с богатым прошлым (он долгие годы работал в театре Ленком, участвовал создании театра Романа Виктюка, много лет играл лучших спектаклях знаменитого режиссёра), участие в музыкальном проекте было авантюрой. Сегодня Лютвинский выступает уже со своей группой. В концертной программе прозвучат легендарные хиты группы «Белый Орел», такие как «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «Волчица», «Как упоительны в России вечера», «С высоких гор спускается туман», ставшие лауреатами «Песня года», и многие другие прозвучавшие в исполнении Леонида Лютвинского в период расцвета творческой деятельности этого коллектива.

Фото: murkapost.ru

Леонид – автор и исполнитель многих популярных песен: «Солнышко», «Белый остров», «Миг любви» и многих других, которые также прозвучат в программе. Почти все его песни о любви, потому что, по словам исполнителя, это самое важное. Он свою любовь уже нашел и очень дорожит тем, что имеет. Его избранница – телеведущая Валентина Пиманова.

25 мая, в 19.00, ДК Сибэнергомаш (г. Барнаул, проспект Ленина, 147)