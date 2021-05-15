Рассказываем, куда сходить в Барнауле в выходные

Выставки

Выставочная площадка краеведческого музея

(ул. Ползунова, 39, тел. 50-77-24)

До 29 августа — выставка «Доисторические миры» (6+). Представлено около 200 предметов. В основе лежит коллекция музея, а также предметы из частной коллекции руководителя ООО «Растём вместе» Анны Паутовой. Наиболее ранние из экспонатов — археоциаты — имеют возраст около 570 млн лет и относятся к раннекембрийскому периоду. Также на выставке экспонируются кости представителей мегафауны ледникового периода, некогда населявших территорию современного Алтая: мамонта, шерстистого носорога, бизона.

До 30 мая — выставка «Рукоделие — связь времён» (6+) творческого объединения из г. Бийска «Куклы-берегини». Сообщество участвует в ярмарках, выставках, народных праздниках, фестивалях, хороводах, проводит хороводно-игровые программы, свадебные обряды, организует выставки кукол в народной одежде, устраивает фотосессии в народных костюмах.

Арт-галерея Щетининых

(пр. Социалистический, 78, тел. 36-64-05)

До 16 мая — выставка Андрея Арестова и Александра Шишкина «Тон. Цвет. Образ» (6+). Представлено 45 живописных произведений, созданных в реалистических традициях начала XXI века. Они выполнены в жанре пейзажа, натюрморта, портрета. Эта совместная выставка посвящена творчеству двух друзей-художников, которые в этом году отметят свой 65-летний юбилей.

Галерея «Турина гора»

(ул. Димитрова, 85а, тел. 36-98-70)

До 16 мая — выставка «В фокусе — фиолетовый» (6+). В экспозиции работы талантливых барнаульских художников, неравнодушных к фиолетовому цвету.

Живопись, графика, акварель, керамика, авторская кукла — везде превалирует мистический фиолетовый.

Библиотека им. Н. К. Крупской

(пр. Строителей, 21, 61-99-85)

До 1 июня — выставка «Человек в космосе: летопись покорения» (6+). Представлены работы советских художников — образцы агитационного плакатного искусства, призывающие к новым свершениям в покорении космического пространства и рассказывающие о героях космоса.

Музеи

Музей «Город»

(ул. Л. Толстого, 24, тел. 65-87-94)

До 30 мая — выставка «Татуировка — древний вид искусства или веяние моды» (6+). Тату — один из самых древних способов украшения и модификации тела, но именно она чаще всего вызывает бурную реакцию окружающих. Почему? На выставке представлена личная коллекция тату-мастера с международным именем — Александра Пашкова, собранная им за 16 лет профессиональной деятельности в России и за рубежом.

ГХМАК

(ул. М. Горького, 16, тел. 50-22-29)

До 30 мая — выставка Николая Мингалеева «Artбиография» (6+). В работах художника огромное значение имеет свет. Он почти всегда является одним из главных героев. Закаты и восходы, то время, когда человек, оставшись наедине с природой или самим собой, имеет возможность погрузиться в собственные мечты, возлюбить свои грёзы как реалии завтрашнего дня.

До 30 мая — выставка из фондов музея, посвященная празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского «Святой Александр Невский» (6+).

ГМИЛИКА

(ул. Л. Толстого, 2, тел. 24-47-71)

До 29 мая — выставка «Доказано было судьбой и строкою…» (6+). Приурочена к 70-летию создания Алтайской краевой писательской организации. Представлены материалы из музейных тематических собраний и личных фондов писателей, отражающие деятельность писательской организации с 1950-х до начала 1970-х гг., редкие фотографии, вырезки из газет, рукописи и издания, а также личные вещи писателей.

Краеведческий музей

(ул. Ползунова, 46, тел. 63-47-58)

До конца мая — выставка «Алтай. Дом религий» (0+). Демонстрируется музейное собрание, которое знакомит с культовыми практиками и религиями народов, населяющих Алтай. Основные разделы выставки отражают представления о мировоззрении староверов, православных, католиков, баптистов, иудеев, мусульман, буддистов, а также о ранней форме религии коренных народов Алтая — шаманизме.

Планетарий

(пр. Сибирский, 38, тел. 61-10-65)

15 мая, суббота

«Солнце и жизнь Земли» (12+) — 13.00

«От Земли до Вселенной» (12+) — 15.00

«Астрономия» (12+) — 21.00

«Вечера асфальтовой астрономии» (12+) — 21.30–23.00

16 мая, воскресенье

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) — 11.00

«Экспедиция по Солнечной системе» (12+) — 13.00

«Внеземные миры. Путешествие за пределами Солнечной системы» (12+) — 15.00

17 мая, понедельник

«Необыкновенные небесные явления» (12+) — 13.00

«Астрономия» (12+) — 15.00

18 мая, вторник

«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) — 11.00

«Наблюдаем Солнце» (бесплатно, 6+) — 13.00

«Необыкновенные небесные явления» (12+) — 15.00

19 мая, среда

«Вода — чудо природы» (6+) — 11.00

«Необыкновенные небесные явления» (бесплатно, 12+) — 13.00

20 мая, четверг

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) — 11.00

«Наблюдаем Солнце» (бесплатно, 6+) — 12.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) — 13.00

«Необыкновенные небесные явления» (бесплатно, 12+) — 15.00

21 мая, пятница

«Хрумка и волшебная ракета» (6+) — 11.00

«Тайны Красной планеты» (12+) — 13.00

«Необыкновенные небесные явления» (бесплатно, 12+) — 15.00

«Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) — 20.00

Театры

Театр драмы

(ул. Молодёжная, 15, тел. 36-97-13)

15 мая, суббота

Софокл. «Царь Эдип» (трагедия, 16+) — 17.30

16 мая, воскресенье

Софокл. «Царь Эдип» (трагедия, 16+) — 17.30

18 мая, вторник

«Время «Ч». А. Толстой. «Касатка» (читка пьесы, 16+) — 18.30

Музыкальный театр

(пр. Комсомольский, 108, тел. 50-50-85)

19 мая, среда

«Невеста из Имеретии» (музыкальная комедия, 16+) — 18.30

21 мая, пятница

«Золотой телёнок» (мюзикл, 16+) — 18.30

22 мая, суббота

«Три мушкетёра» (мюзикл, 12+) — 17.00

23 мая, воскресенье

«Волшебник Изумрудного города» (мюзикл для детей, 0+) — 11.00

Молодёжный театр Алтая

(пр. Калинина, 2, тел. 50-35-04)

15 мая, суббота

Д. Марелл, «Крик лангусты» (16+) — 17.30 (в рамках гастрольного тура к 100-летию Театра им. Вахтангова)

16 мая, воскресенье

Д. Марелл, «Крик лангусты» (16+) — 17.30 (в рамках гастрольного тура к 100-летию Театра им. Вахтангова)

20 мая, четверг

В. Золотухин. «Пой, Вовка…» (дневники, 12+) — 18.30

Театр кукол «Сказка»

(пр. Ленина, 19, тел. 50-20-90)

15 мая, суббота

«Колобок» («Театр на подушках», 2+) — 12.30

16 мая, воскресенье

«Времена года» («Театр на подушках», 2+) — 12.30