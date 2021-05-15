Рассказываем, куда сходить в Барнауле в выходные

До 29 августа — выставка «Доисторические миры» (6+). Представлено около 200 предметов. В основе лежит коллекция музея, а также предметы из частной коллекции руководителя ООО «Растём вместе» Анны Паутовой. Наиболее ранние из экспонатов — археоциаты — имеют возраст около 570 млн лет и относятся к раннекембрийскому периоду. Также на выставке экспонируются кости представителей мегафауны ледникового периода, некогда населявших территорию современного Алтая: мамонта, шерстистого носорога, бизона.
До 30 мая — выставка «Рукоделие — связь времён» (6+) творческого объединения из г. Бийска «Куклы-берегини». Сообщество участвует в ярмарках, выставках, народных праздниках, фестивалях, хороводах, проводит хороводно-игровые программы, свадебные обряды, организует выставки кукол в народной одежде, устраивает фотосессии в народных костюмах.
До 16 мая — выставка Андрея Арестова и Александра Шишкина «Тон. Цвет. Образ» (6+). Представлено 45 живописных произведений, созданных в реалистических традициях начала XXI века. Они выполнены в жанре пейзажа, натюрморта, портрета. Эта совместная выставка посвящена творчеству двух друзей-художников, которые в этом году отметят свой 65-летний юбилей.
До 16 мая — выставка «В фокусе — фиолетовый» (6+). В экспозиции работы талантливых барнаульских художников, неравнодушных к фиолетовому цвету.Живопись, графика, акварель, керамика, авторская кукла — везде превалирует мистический фиолетовый.
До 1 июня — выставка «Человек в космосе: летопись покорения» (6+). Представлены работы советских художников — образцы агитационного плакатного искусства, призывающие к новым свершениям в покорении космического пространства и рассказывающие о героях космоса.
До 30 мая — выставка «Татуировка — древний вид искусства или веяние моды» (6+). Тату — один из самых древних способов украшения и модификации тела, но именно она чаще всего вызывает бурную реакцию окружающих. Почему? На выставке представлена личная коллекция тату-мастера с международным именем — Александра Пашкова, собранная им за 16 лет профессиональной деятельности в России и за рубежом.
До 30 мая — выставка Николая Мингалеева «Artбиография» (6+). В работах художника огромное значение имеет свет. Он почти всегда является одним из главных героев. Закаты и восходы, то время, когда человек, оставшись наедине с природой или самим собой, имеет возможность погрузиться в собственные мечты, возлюбить свои грёзы как реалии завтрашнего дня.До 30 мая — выставка из фондов музея, посвященная празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского «Святой Александр Невский» (6+).
До 29 мая — выставка «Доказано было судьбой и строкою…» (6+). Приурочена к 70-летию создания Алтайской краевой писательской организации. Представлены материалы из музейных тематических собраний и личных фондов писателей, отражающие деятельность писательской организации с 1950-х до начала 1970-х гг., редкие фотографии, вырезки из газет, рукописи и издания, а также личные вещи писателей.
До конца мая — выставка «Алтай. Дом религий» (0+). Демонстрируется музейное собрание, которое знакомит с культовыми практиками и религиями народов, населяющих Алтай. Основные разделы выставки отражают представления о мировоззрении староверов, православных, католиков, баптистов, иудеев, мусульман, буддистов, а также о ранней форме религии коренных народов Алтая — шаманизме.
15 мая, суббота«Солнце и жизнь Земли» (12+) — 13.00«От Земли до Вселенной» (12+) — 15.00«Астрономия» (12+) — 21.00 «Вечера асфальтовой астрономии» (12+) — 21.30–23.00
16 мая, воскресенье«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) — 11.00 «Экспедиция по Солнечной системе» (12+) — 13.00 «Внеземные миры. Путешествие за пределами Солнечной системы» (12+) — 15.00
17 мая, понедельник«Необыкновенные небесные явления» (12+) — 13.00 «Астрономия» (12+) — 15.00
18 мая, вторник«Дракоша и пропавшая звезда» (6+) — 11.00 «Наблюдаем Солнце» (бесплатно, 6+) — 13.00 «Необыкновенные небесные явления» (12+) — 15.00
19 мая, среда«Вода — чудо природы» (6+) — 11.00 «Необыкновенные небесные явления» (бесплатно, 12+) — 13.00
20 мая, четверг«Хрумка и волшебная ракета» (6+) — 11.00 «Наблюдаем Солнце» (бесплатно, 6+) — 12.00 «Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) — 13.00 «Необыкновенные небесные явления» (бесплатно, 12+) — 15.00
21 мая, пятница«Хрумка и волшебная ракета» (6+) — 11.00 «Тайны Красной планеты» (12+) — 13.00 «Необыкновенные небесные явления» (бесплатно, 12+) — 15.00 «Удивительное путешествие по Солнечной системе» (12+) — 20.00
Театры
15 мая, субботаСофокл. «Царь Эдип» (трагедия, 16+) — 17.30
16 мая, воскресеньеСофокл. «Царь Эдип» (трагедия, 16+) — 17.30
18 мая, вторник«Время «Ч». А. Толстой. «Касатка» (читка пьесы, 16+) — 18.30
19 мая, среда«Невеста из Имеретии» (музыкальная комедия, 16+) — 18.30
21 мая, пятница«Золотой телёнок» (мюзикл, 16+) — 18.30
22 мая, суббота«Три мушкетёра» (мюзикл, 12+) — 17.00
23 мая, воскресенье«Волшебник Изумрудного города» (мюзикл для детей, 0+) — 11.00
15 мая, субботаД. Марелл, «Крик лангусты» (16+) — 17.30 (в рамках гастрольного тура к 100-летию Театра им. Вахтангова)
16 мая, воскресеньеД. Марелл, «Крик лангусты» (16+) — 17.30 (в рамках гастрольного тура к 100-летию Театра им. Вахтангова)
20 мая, четвергВ. Золотухин. «Пой, Вовка…» (дневники, 12+) — 18.30
15 мая, суббота«Колобок» («Театр на подушках», 2+) — 12.30
16 мая, воскресенье«Времена года» («Театр на подушках», 2+) — 12.30