В Барнауле полицейские задержали женщину, похитившую в магазине жёсткий диск

Похищенное имущество задержанная успела продать неизвестным лицам.

Фото: canva.com

Заявление в полицию поступило от 36-летнего барнаульца, работающего в магазине цифровой и бытовой техники. Мужчина пояснил правоохранителям, что неизвестные тайно похитили с выставочной витрины магазина внешний жёсткий диск стоимостью 7 200 рублей. Заявитель также рассказал, что пропажа была обнаружена при недостаче товара. В дальнейшем при просмотре видео с камер наблюдения был установлен факт кражи, — сообщает Главное управление МВД России по Алтайскому краю.

В комплексе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась ранее судимая за мошенничество жительница Барнаула 1988 года рождения, нигде не работающая. Женщина дала признательные показания и пояснила, что похищенное имущество продала неизвестному. Ущерб ею будет возмещён.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.