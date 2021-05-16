Алтайский 10-классник завоевал золотую медаль по физике на Балтийской международной олимпиаде

Олимпиада в 2021 году впервые прошла в дистанционном формате.

В Таллине подвели итоги Балтийской олимпиады по физике (Nordic-Baltic Physics Olympiad 2021), пишет министерство образования и науки Алтайского края.

Все участники российской сборной на Балтийской олимпиаде по физике (NBPhO) завоевали золотые медали. Обладателями наград стали: Вадим Ерин из Долгопрудного, москвич Артур Акопян, Дмитрий Ляпин из Санкт-Петербурга, Максим Пермяков из Республики Мордовия и Андрей Минаков из Бийского лицея-интерната Алтайского края, все они входят в состав международной сборной команды Российской Федерации по физике.

«Соревнование прошло 8 мая. Олимпиада проводится ежегодно для школьников из Прибалтийских и Скандинавских стран. Российская команда участвовала в соревновании в качестве гостевой для тренировки кандидатов в сборную на Международную олимпиаду по физике. В интеллектуальном состязании приняли участие более 100 школьников из 12 стран мира, — рассказывает директор лицея Нина Полежаева. — Поздравляем Андрея Минакова и его научного руководителя Александра Аполонского с победой».

Нина Васильевна отметила, что мероприятие проходило в Физико-техническом институте МГУ с использованием видеонаблюдения.