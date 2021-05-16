Самое время для весенних фотосессий в цветущих яблонях. Фоторепортаж выходного дня

Миг цветения очень краток, успевайте запечатлеть все оттенки яблоневого цвета и майских погожих дней.

Фото: Михаил Полубедов

Лучше, чем Михаил Исаковский в своём стихотворении, про цветение яблонь никто не сказал: «Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет… А кругом сады белеют, а в садах бушует май, и такой на небе месяц — хоть иголки подбирай». Созвучно ему, стихотворение Ильи Резника «Яблони в цвету, весны творенье, яблони в цвету, любви круженье. Верю в майский день, от яблонь белый…»

В Барнауле немало мест, где можно найти неисчислимое множество цветов и оттенков майского погожего дня. Яблони цветут в скверах и на проспектах, во дворах и за городом. Даже самое невзрачное место, если рядом цветущая яблоня, приобретает сказочный вид. Когда находишься среди этих благоухающих свежестью и прозрачными белыми или розовыми цветами яблонь, твой внутренний диалог сам собой останавливается… Ты неожиданно для самого себя начинаешь смотреть на окружающий мир совершенно по-новому. Кажется, что далекие детские сказки о волшебных садах воплотились перед тобой во всей своей красе…

Цветущие яблони вдохновляли на творчество писателей, поэтов и художников. Про яблоневый цвет писали Тютчев, Северянин, Бунин. У Джона Голсуорси есть рассказ «Цвет яблони», который считают одним из лучших малых произведений писателя. Рассказ навеян одной из достопримечательностей Дартмура — могилой Китти Джей, девушки, покончившей с собой из-за любви, которая со всех сторон окружена старыми яблонями. Яблоня защищала героев детской сказки «Гуси-лебеди». Исаак Левитан запечатлел «Цветущие яблони», показывая таинственное очарование природы, которое сокрыто в абсолютно обыденном.

Яблоневый цвет в зависимости от сорта дерева может отличаться — от оттенков белого до нежных тонов красного и розового. Вообще, это просто феерическое зрелище, когда проходишь мимо цветущих барнаульских яблоневых деревьев. Настоящая царь-яблоня находится на перекрестке ул. Гоголя и проспекта Красноармейского, рядом с историческим зданием в стиле модерн, построенном в 1915 году. Неказистая, искривлённая, на которую в листве и внимания не обратишь, сейчас она напоминает водопад из цветов и шлейф невесты.

Представители редакции «Вечерний Барнаул» побывали на месте, где распустилась барнаульская царь-яблоня. Этот уголок действительно является местом паломничества горожан и любителей уличных фотосессий. Многие из них оставили нам восхищенные отзывы.

Алёна Боброва, профессиональный фотограф:

– Я в профессии 6 лет, каждую весну традиционно поступают заказы на фотосессии в яблонях. Именно в этом месте фотографирую впервые. Видела её с дороги, но не успевала побывать здесь. Непередаваемый запах, атмосфера – теперь буду фотографировать здесь постоянно!

Анастасия, фотомодель:

– Здесь я в первый раз, и уже под большим впечатлением, потому что она огромная. У меня будет нежный образ, как эта яблоня.

Никита Ченчиков, начинающий видеограф:

– Снимаю видео этого места для портфолио. У меня стоит цель – стать профессионалом в этой области, и я уверен съёмки этой яблони, особенно при крупном приближении, поможет создать мне отличный материал.

Арина Пожидаева, учащаяся модельной школы:

– Сюда меня пригласила фотограф. В этом районе города бываю очень редко. Но теперь приглашу к этой яблоне своих подруг, чтобы они тоже увидели эту красоту и сфотографировались.

Ян Боил, профессиональный фотограф:

– В профессии уже 10 лет, и каждый год с моделями именно здесь реализуем весенние фотопроекты. Заказов очень много сюда. Это самая популярная яблоня, потому что она самая большая и цветы до самой земли. Бывает даже не пробиться – сколько людей собирается. Это действительно очень популярное место среди барнаульцев. Конечно, хотелось бы, чтобы люди были аккуратнее с ней, особенно детей контролировали, ветки не ломали и не мусорили. Ведь она явно очень старая и единственная у нас такая.

Ещё немного, и цветущие яблони начнут осыпаться, терять свою нежную красоту. А сейчас — это просто мгновения, мгновения проявления торжества жизни, радости «процветания». Минуты, наполненные спокойствием, гармонией, единением с природой. Так что, пока погода хорошая, выбирайтесь на улицу любоваться яблоневым цветом.

Если вы еще не видели барнаульскую царь-яблоню, предлагаем вам познакомиться с фоторепортажем выходного дня от «Вечернего Барнаула».