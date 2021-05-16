Симфоджаз на сцене филармонии

18 мая группа Classy Jazz и инструментальная капелла «КамерАнс»

представят новое прочтение цикла П. И. Чайковского «Времена года».

Фото: classyjazz.ru

Фортепианный цикл «Времена года» принадлежит к числу наиболее исполняемых сочинений Петра Ильича Чайковского. В него входит 12 небольших пьес (по числу месяцев года), в которых тесно сплелись городские картины жизни, деревенские зарисовки, бескрайние просторы и глубокие переживания. «Времена года» существуют во всевозможных переложениях для разных инструментов и составов. Многие известные музыканты в свое время занимались оркестровкой партитуры этого фортепианного цикла, а с 30-х годов XX века стали появляться джазовые обработки.

18 мая мы услышим новое прочтение цикла «Времена года» в эксклюзивной авторской обработке Олега Матвеева для камерного оркестра и джаз–бэнда. Олег Матвеев — российский музыкант-мультиинструменталист, художественный руководитель группы Classy Jazz — виртуозно владеет саксофоном, кларнетом, шотландской волынкой, французской гармоникой. Он написал музыку к сказкам «Волшебник Изумрудного города», «Бременские музыканты», «Дюймовочка», автор аранжировок к музыкальному спектаклю Геннадия Гладкова «Пенелопа, или 2+2». Новые программы Олега Матвеева «Сокровища кельтов», «Vivat Франция!» и «Симфоджаз: Чайковский, «Времена года» были с большим успехом встречены широкой публикой, а также по достоинству оценены профессиональными музыкантами.

В программе «Симфоджаз: Чайковский, «Времена года» джаз и классика сольются воедино. Необычным сюрпризом для любителей музыкальных экспериментов станет звучание в цикле шотландской волынки. Начало концерта 18:30. Возрастное ограничение 6+.