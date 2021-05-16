Танцевально-музыкальное воскресенье в парке «Солнечный ветер»

Семейный парк развлечений приглашает посмотреть лучшие творческие номера юных артистов.

Фото: парк “Солнечный ветер”

Парковый сезон набирает обороты. На дворе почти лето, скоро закончится учебный год и начнётся счастливая пора каникул, отдыха и праздничного настроения! В предвкушении лета семейный парк развлечений «Солнечный ветер» проводит программы выходного дня.

Все майские мероприятия парка в этом году — это яркое попурри из номеров лучших творческих коллективов нашего города. Традиционно май — последний учебный месяц как для школьников, так и для участников коллективов всех направлений: вокалистов, танцоров, спортсменов, театралов и многих-многих других. Парк «Солнечный ветер» станет открытой творческой площадкой, на которой артисты смогут показать себя во всей красе, провести итоговые концерты.

Сегодня в парке «Солнечный ветер» творческие коллективы представят свои лучшие номера, которые они создавали и оттачивали весь учебный год. Приходите полюбоваться на выступления юных друзей парка — это театр песни «Звенящая капель», театральный центр «Чудикids», ансамбль современного танца «Психея», танцевальная студия DELAS и театр танца имени Розы Фибер. Начало – в 16.00. Сегодня обещают чудесную солнечную погоду, успеваем ловить наше капризное сибирское солнце!