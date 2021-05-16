В Алтайском крае нашли погибшим пропавшего полгода назад подростка

Об этом сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» 15 мая 2021 года.

17-летний мальчик из села Завьялово пропал 9 ноября 2020 года. До вчерашнего дня о нём не было никаких известий.

В день исчезновения он был с друзьями. Вечером парень предупредил маму, что останется ночевать у знакомого, а на следующий день пойдёт на работу.

На следующий день, когда мама позвонила сыну, его телефон был недоступен. Друзья рассказали, что поссорились с Ярославом и тот, сказав «Больше вы меня не найдете», хлопнул дверью, рассказали в паблике Barnaul 22 во «ВКонтакте».