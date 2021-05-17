В Барнауле выпустили транспортные карты с символикой II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

Новые оригинальные карты изготовлены на прозрачном пластике.

Лимитированное количество транспортных карт, дизайн которых приурочен к проведению в Барнауле II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, можно купить за 100 рублей в киосках «Лига Пресс» и «Союзпечать-Алтай» по следующим адресам:

пр. Красноармейский, 61;

пр. Красноармейский, 51;

пр. Ленина, 40;

пр. Ленина, 100;

ул. Северо-Западная, 161;

Докучаево (конечная трамвая);

пр. Красноармейский, 6;

остановка «Антона Петрова — ТЦ «Огни».

При покупке пользователь сможет выбрать, какой тип тарифных планов записать на транспортную карту: «Электронный кошелек», «Проездной «Единый на 60 дней» на 42 или 20 поездок, «Проездной билет «Для граждан». В дальнейшем карты будет возможно пополнять одним из следующих способов: