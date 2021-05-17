В Барнауле выпустили транспортные карты с символикой II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

17 мая 19:15 2021

Новые оригинальные карты изготовлены на прозрачном пластике.

Фото: Администрация Барнаула

Лимитированное количество транспортных карт, дизайн которых приурочен к проведению в Барнауле II этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, можно купить за 100 рублей в киосках «Лига Пресс» и «Союзпечать-Алтай» по следующим адресам:

  • пр. Красноармейский, 61;
  • пр. Красноармейский, 51;
  • пр. Ленина, 40;
  • пр. Ленина, 100;
  • ул. Северо-Западная, 161;
  • Докучаево (конечная трамвая);
  • пр. Красноармейский, 6;
  • остановка «Антона Петрова — ТЦ «Огни».

При покупке пользователь сможет выбрать, какой тип тарифных планов записать на транспортную карту: «Электронный кошелек», «Проездной «Единый на 60 дней» на 42 или 20 поездок, «Проездной билет «Для граждан». В дальнейшем карты будет возможно пополнять одним из следующих способов:

  • в киосках «Лига Пресс», «Роспечать-Алтай» и «Союзпечать-Алтай».
  • с помощью банкоматов ПАО «Сбербанк России».
  • через официальный сайт МУП «Центртранс» г. Барнаула.
  • в платёжных сервисах Сбербанк «Онлайн».