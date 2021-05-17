Барнаульцу попался хлеб с пластиком

По его словам, из-за бутерброда мужчина чуть не лишился зуба.
Информацией о неприятном сюрпризе в хлебобулочном изделии житель Барнаула поделился в паблике «Чёрный список Барнаул» во «ВКонтакте». Он утверждает, что приобрёл товар в магазине известной торговой сети.
Мужчина рассказал, что из купленного хлеба сделал бутерброды. При употреблении их в пищу ему попался кусок пластика.
«Чуть не лишился зуба из-за бутерброда. Посмотрел поближе — в обкусанном куске хлеба торчали ещё такие. Увидел бы раньше, но «шапка» из начинки на бутерброде не дала», — возмутился барнаулец.