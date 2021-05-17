Барнаульцу попался хлеб с пластиком

По его словам, из-за бутерброда мужчина чуть не лишился зуба.

Фото: Черный список Барнаул

Информацией о неприятном сюрпризе в хлебобулочном изделии житель Барнаула поделился в паблике «Чёрный список Барнаул» во «ВКонтакте». Он утверждает, что приобрёл товар в магазине известной торговой сети.

Мужчина рассказал, что из купленного хлеба сделал бутерброды. При употреблении их в пищу ему попался кусок пластика.