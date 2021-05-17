Барнаульцы проникли в узорные сады души Онегина и оценили юмор Сары Бернар

Четыре восхитительных дня гастролей театра им. Вахтангова позади, а впечатлений горожанам хватит на год вперёд!

Фото: Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина

2+2 = Онегин и Ленский

Можно сколько угодно читать о спектакле, но пока ты не посмотришь его сам, не поймёшь, чем он так хорош. «Евгений Онегин» — одна из главных жемчужин Вахтанговского театра: его показывали на сценах разных мировых площадок, ему рукоплескали зрители Берлина, Нью-Йорка, Парижа, Пекина, Милана. Спектакль путешествует по миру, как герой повествования, доказывая, что язык Пушкина понятен для всех.

Поставил «Онегина» выдающийся литовский режиссёр и художественный руководитель театра им. Вахтангова Римас Туминас в 2013 году. Сегодня все говорят, что он гений, а ведь назначение Туминаса на должность в 2007 году было воспринято без энтузиазма. Однако время показало и доказало, что Туминас подарил театру Вахтангова новую жизнь.

Фото: Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина

Спектакль показал барнаульцам какой он, режиссёрский театр, и как невероятна бывает авторская интерпретация событий. Постановка настолько хороша, что даже без участия звёзд была бы таковой. Многие из зрителей шли посмотреть на известных актёров — Сергея Маковецкого, Леонида Бичевина, Людмилу Максакову, Ирину Купченко, Ольгу Лерман, однако играй роли пушкинских героев кто-то другой, это было бы не менее интересно.

Ведь потрясает всё — от музыки, которая звучит ещё перед закрытым занавесом, нарастая и оглушая, как вспышки свето-шумовой гранаты, двойственности героев (на сцене появляются молодые и старые Онегин и Ленский), новых персонажей, которых не было у Пушкина, и сильно сокращённого текста, до сценографии, декораций и появления зверей на сцене.

Почти пустая сцена, тёмное зеркало во весь задник, будто оживший «Чёрный квадрат», и как будто из него появляется мрачный инфернальный Онегин, этакий мстительный злой дух. «Кто жил и мыслил, тот не может, В душе не презирать людей…» — с этих слов начинается «Онегин» Туминуса, а не с хрестоматийных «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог…» Онегин Сергея Маковецкого — уставший от жизни человек, который никак не может отделаться от гложущих душу воспоминаний. Кажется, что спектакль мрачный, потусторонний, что все персонажи лишь призраки и тени реальных людей, однако в повествовании есть место и шуткам, и литературному хулиганству, и классическим сценам из романа.

Чего стоят шутки над душевностью сельских нравов. Онегина в его первый визит к Лариным начинают беспрерывно поить брусничной водой, подносят одну, вторую, третью крынку. На третьей он сдаётся и прячет крынку за фалдой фрака, потом заставляет столько же выпить соседа Лариных. А провинциальный наивный семейный праздник — именины Татьяны — смешной и провокационный. Ольга с аккордеоном как массовик-затейник, гости — доморощенные звёзды местного разлива, поющие поздравительные песенки-шансоньетки про «сизого голубочка» и «томления души». А письмо Татьяны в прозе, которое цитирует друзьям Онегин: «Люби меня, как я тебя. Целую. Таня»?! И только ты внутренне возмущаешься, как сама Татьяна выдаёт классический нежный и трепетный монолог.

Фото: Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина

Классические тексты из уст звёзд вахтанговской сцены звучали, действительно, безупречно. Можно было закрыть глаза и слушать, как аудиокнигу, что местами и приходилось делать журналистам, сидевшим в боковых ложах — оттуда прекрасно слышно, но мало видно! Кстати, сценическая речь актёров старой школы и их молодых коллег, которые играли спектакль «Наш класс» на сцене МТА, отличается. Мэтров слышно из любой части зала, а вот молодых исполнителей — нет!

Тема животных практически ключевая. Влюблённая Татьяна, мечущаяся по кровати, словно зверь в период весеннего гона, сгорая от любви и желания, чуть ли не на голове стоит. Эротические танцы упитанного зайца, который встретился героям во время переезда в Москву. Если бы он затянул оперу «Моя любовь, моя морковь», никто бы, наверное, не удивился! И медведь из «Страшного сна Татьяны» — с чучелом этого лесного гостя из сна она вальсирует в финале.

В спектакле столько метафор, новых смыслов и интерпретаций, что хочется пересмотреть его не раз и не два! Но то, что у жителей Барнаула была возможность увидеть это, уже бесценно.







Фото: Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина

Великая и море

Камерный спектакль «Крик лангусты» о последних днях жизни великой актрисы Сары Бернар, который показывали на сцене Молодёжного театра, — совсем иной. Театр двух актёров — Юлии Рутберг и Андрея Ильина. Она — Сара Бернар, он — Жорж Питу, её секретарь, сиделка и напарник по воссозданию сцен из жизни, которые нужно перенести на бумагу и оставить для потомков. Они живут на вилле у моря и пишут мемуары.

Фото: Евгения Савина

Бернар больна, слаба телом, но неукротима духом. Она спорит со всеми, кто встречался ей на пути, заставляя секретаря быть то собственной матерью, недовольной образом жизни дочери, то настоятельницей монастыря, куда юную Сару спихнули, чтобы не мешала матери улучшать свое материальное положение с помощью влиятельных мужчин, то американским импресарио, требующим, чтобы Сара бросила своего бездарного мужа-наркомана, то врачом, отнявшим у актрисы ногу. Но ключевой персонаж воспоминаний — Оскар Уайльд, который и рассказал историю о крике лангусты — вопле, который издаёт морской рак, когда повар сворачивает ему шею. И в этом крике вся боль от жестокости и несправедливости мира. Несмотря на аскетичную сценографию и практически антрепризный состав персонажей, зал вместе с героями постановки смеялся, и плакал, и радовался, что эта великая женщина прожила ещё один день и увидела восход солнца.









Фото: Евгения Савина